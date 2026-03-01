एक्सप्लोरर
फिल्म 'डकैत' की रिलीज से पहले मंदिर पहुंची मृणाल ठाकुर, गोल्डन साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत
Mrunal Thakur Photos: एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्म 'डकैत' को लेकर चर्चा में है. हाल ही में एक्ट्रेस फिल्म की रिलीज से पहले मंदिर पहुंची. जहां वो साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई.
मृणाल ठाकुर अपनी अपकमिंग फिल्म 'डकैत' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म की रिलीज से पहले वो अपने को-स्टार अदिवी शेष संग तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में पहुंची और आशीर्वाद लिया है. तस्वीरों में मृणाल ठाकुर का ट्रेडिशनल लुक सबको दीवाना कर गया. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 01 Mar 2026 12:14 AM (IST)
Tags :Mrunal Thakur Dacoit Adivi Sesh
फिल्म 'डकैत' की रिलीज से पहले मंदिर पहुंची मृणाल ठाकुर, गोल्डन साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत
