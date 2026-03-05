हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विजय देवरकोंड-रश्मिका मंदाना का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन, सितारों का लगा जमावड़ा, कृति सेनन से राम चरण तक आए नजर

विजय देवरकोंड-रश्मिका मंदाना का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन, सितारों का लगा जमावड़ा, कृति सेनन से राम चरण तक आए नजर

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 4 मार्च को वेडिंग रिसेप्शन दिया. इस ग्रैंड रिसेप्शन में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के कई सितारे नजर आएं. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Mar 2026 08:33 AM (IST)
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 4 मार्च को वेडिंग रिसेप्शन दिया. इस ग्रैंड रिसेप्शन में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के कई सितारे नजर आएं. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हैं.

एक्टर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधे. उनकी शादी काफी ग्रैंड हुई. रश्मिका-विजय की शादी की चर्चा हर तरफ है. अब 4 मार्च को उन्होंने रिसेप्शन दिया.

1/8
रश्मिका-विजय के इस वेडिंग रिसेप्शन में साउथ सिनेमा के बड़े-बड़े सितारे पहुंचे. महेश बाबू की पत्नी नम्रका शिरोडकर और बेटी सितारा भी इस फंक्शन में पहुंचीं. वो दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
रश्मिका-विजय के इस वेडिंग रिसेप्शन में साउथ सिनेमा के बड़े-बड़े सितारे पहुंचे. महेश बाबू की पत्नी नम्रका शिरोडकर और बेटी सितारा भी इस फंक्शन में पहुंचीं. वो दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
2/8
करण जौहर, दिनेश विजान, अपूर्व मेहता और होमी अदजानिया जैसे फिल्ममेकर इस फंक्शन का हिस्सा बने.
करण जौहर, दिनेश विजान, अपूर्व मेहता और होमी अदजानिया जैसे फिल्ममेकर इस फंक्शन का हिस्सा बने.
Published at : 05 Mar 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Vijay Rashmika

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

