विजय देवरकोंड-रश्मिका मंदाना का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन, सितारों का लगा जमावड़ा, कृति सेनन से राम चरण तक आए नजर
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 4 मार्च को वेडिंग रिसेप्शन दिया. इस ग्रैंड रिसेप्शन में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के कई सितारे नजर आएं. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हैं.
एक्टर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधे. उनकी शादी काफी ग्रैंड हुई. रश्मिका-विजय की शादी की चर्चा हर तरफ है. अब 4 मार्च को उन्होंने रिसेप्शन दिया.
Published at : 05 Mar 2026 08:33 AM (IST)
