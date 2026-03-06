साउथ एक्टर और पॉलिटीशियन विजय इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में एक शादी के रिसेप्शन में विजय को एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ देखा गया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगीं. इसी बीच विजय के बॉडीगार्ड के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है.

बॉडीगार्ड का पोस्ट

बॉडीगार्ड अरून सुरेश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'अब समय आ गया है सभी अफवाहों से ऊपर उठने का.' हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों ने इसे विजय और त्रिशा से जोड़ना शुरू कर दिया है.

VIJAY Naa PERSONAL Bodyguard #AroonSuresh Insta Story !! 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/C3vzXWV7SY — Prakash Vijay (@PrakazVijay_Of) March 5, 2026

रिसेप्शन में साथ दिखे विजय और तृषा

कुछ समय बाद अरून सुरेश ने एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें विजय दिल का निशान बनाते नजर आ रहे थे. इस पोस्ट के बैकग्राउंड में उनकी पुरानी फिल्म घिल्ली का गाना 'कोक्कारक्को' चल रहा था. जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक्स पर लोगों ने विजय और त्रिशा के रिश्ते की तरफ इशारा किया. हाल ही में विजय और त्रिशा को निर्माता कलपथी एस सुरेश के बेटे की शादी के रिसेप्शन में साथ देखा गया. दोनों की साथ में एंट्री की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनकी केमिस्ट्री को लेकर खूब बातें होने लगीं. हालांकि विजय और त्रिशा ने इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

विजय की पत्नी ने दी तलाक की अर्जी

इसी बीच विजय की निजी जिंदगी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी सामने आई है कि उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले की फैमिली कोर्ट में दिसंबर 2025 में तलाक की अर्जी दाखिल की है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की गई है. संगीता ने आरोप लगाया है कि विजय का एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर है. इसके अलावा उन्हें लंबे समय से मेंटल एब्यूज और अकेलेपन का सामना करना पड़ा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर जरूरत पड़ी तो वह उस अभिनेत्री को भी इस केस में शामिल करने की बात कह चुकी हैं. संगीता ने कोर्ट से तलाक के साथ घर में रहने का अधिकार और एलिमेनी भी मांगा है.

विजय और संगीता का रिश्ता

बता दें, विजय और संगीता ने 10 जुलाई 1998 को यूनाइटेड किंगडम में अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी. इसके बाद 25 अगस्त 1999 को चेन्नई में परिवार और फैंस की मौजूदगी में शादी का समारोह भी हुआ था. इस कपल के दो बच्चे हैं बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा. वहीं विजय और त्रिशा की जोड़ी को साउथ सिनेमा की पॉपुलर जोड़ियों में गिना जाता है. दोनों ने साथ में कई सफल फिल्मों में काम किया है, जिनमें घिल्ली, तिरुपाची, आथी और कुरूवी जैसी फिल्में शामिल हैं. करीब 15 साल बाद दोनों एक बार फिर फिल्म लियो में साथ नजर आए.