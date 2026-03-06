हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमातृषा कृष्णन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, इनके आगे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी लगेंगी फीकी

तृषा कृष्णन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, इनके आगे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी लगेंगी फीकी

Trisha Krishnan Photos: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर हैं. फैंस उनकी हर नई फोटो का बेसब्री से इंतजार करते हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Mar 2026 01:31 PM (IST)
Trisha Krishnan Photos: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर हैं. फैंस उनकी हर नई फोटो का बेसब्री से इंतजार करते हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अपनी एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती के लिए भी खूब चर्चा में रहती हैं. उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और फैंस उनके स्टाइल और लुक्स की काफी तारीफ करते हैं. आइए देखते हैं तृषा कृष्णन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप भी दीवाने हो जाएंगे.

1/10
तृषा कृष्णन साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं.
तृषा कृष्णन साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं.
2/10
एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस अपने लुक्स और अदाओं को लेकर भी चर्चा में रहती है.
एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस अपने लुक्स और अदाओं को लेकर भी चर्चा में रहती है.
Published at : 06 Mar 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
कौन हैं तृषा कृष्णन? थलपति विजय से जुड़ा नाम, जानें एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में
कौन हैं तृषा कृष्णन? थलपति विजय से जुड़ा नाम, जानें एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ और करियर के बारे में
मनोरंजन
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
मनोरंजन
Dhurandhar 2 Trailer Release: आज नहीं इस दिन रिलीज होगा' धुरंधर 2' का ट्रेलर, रणवीर सिंह ने डेट और टाइम किया कंफर्म
आज नहीं इस दिन रिलीज होगा' धुरंधर 2' का ट्रेलर, रणवीर सिंह ने डेट और टाइम किया कंफर्म
मनोरंजन
The Kerala Story 2: जो 'ओ रोमियो', 'मर्दानी 3' नहीं कर पाई वो 'द केरल स्टोरी 2' ने कर दिखाया, बनाने वाली है ये रिकॉर्ड, जानें- टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी 2' बनने वाली है साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- टोटल कलेक्शन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
2027 में जीत की हैट्रिक की तैयारी में जुटे CM योगी आदित्यनाथ, RSS के साथ हो रहा है मंथन
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
लाइफस्टाइल
Foods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget