बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों खूब चर्चा में हैं. हाल ही में जापान के टोक्यो में हुए एनिमे अवॉर्ड्स आयोजित किया गया, जहां रश्मिका मंदाना और विजय भी इसका हिस्सा बने. इसी बीच रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो इस ट्रिप को एंजॉय करती दिखीं.

जापान में दिखा रश्मिका का क्यूट अंदाज

तस्वीरों में रश्मिका मस्ती भरा और क्यूट अंदाज देखने को मिल रहा हैं. पहली तस्वीर में वो अपनी टीशर्ट दिखा रही हैं, जिसपर चिल आउट लिखा हैं. वहीं दूसरे में वो जापान की पारंपरिक ड्रेस 'यूकाता' में नजर आईं, जिसमें ऑरेंज और येलो कलर के फूलों का डिजाइन बना हुआ है. साथ ही उन्होंने ब्लैक कलर का ओबी (कमरबंद) पहना. तीसरे फोटो में वो व्हाइट कलर के मैक्सी बॉडीकॉन ड्रेस में दिखीं, जिसपर बड़े और छोटे फ्लोरल डिजाइन बने हुए हैं.

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इसके अलावा उन्होंने विजय की एक ब्लर तस्वीर शेयर की. साथ ही रश्मिका ने सड़क पर घूमते हुए, स्ट्रीट फूड खाते हुए और गेम्स खेलते हुए भी नजर आईं. ये तस्वीरों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस अपना प्यार लूटा रहे हैं.

रश्मिका और विजय का वर्कफ्रंट

बता दें कि रश्मिका और विजय ने इसी साल फरवरी में शादी के बंधन में बंधे हैं. तब से लेकर अब तक वो चर्चा में बन हुए हैं. वहीं बात करें काम की, तो रश्मिका जल्द ही बॉलीवुड फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर और कृति सेनन लीड रोल में होंगे. इसके अलावा विजय और रश्मिका भी आने वाले समय में 'राणाबली' में दिखाई देंगे. ये उनकी तीसरी फिल्म हैं, जिसमें दोनों स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. इससे पहले दोनों 'गीता गोविंदा' और 'डियर कॉमरेड' में साथ दिखे थे. ये फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होने वाली हैं.

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