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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासमन की अनदेखी, बुलाने पर भी नहीं पहुंचे, अब अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची CID, क्या है पूरा मामला?

समन की अनदेखी, बुलाने पर भी नहीं पहुंचे, अब अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची CID, क्या है पूरा मामला?

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन भेजा था. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 01 Jun 2026 09:01 PM (IST)
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CID Reaches Abhishek Banerjee Residence: कथित रूप से हस्ताक्षर करने और जालसाजी मामले में CID की एक टीम सोमवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची है. जांच एजेंसी ने टीएमसी सांसद को सोमवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था. पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन भेजा था. 

30 मई घर जाकर दिया था सीआईडी ने समन

इससे पहले डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के चार सदस्य की टीम 30 मई को सबसे पहले अभिषेक बनर्जी के हरीश मुखर्जी रोड स्थित घर पहुंची थी. उन्हें बताया गया कि सांसद मौजूद नहीं है. इस बीच टीएमसी के विधायक कुणाल घोष ने जानकारी दी कि सीआईडी अधिकारी हरीश मुखर्जी रोड वाले एड्रेस पर गए थे. तब अभिषेक बनर्जी राममोहन रॉय स्थित अपने घर पर थे. इसके बाद वह अपने कालीघाट रोड स्थित घर लौट आए. हरीश मुखर्जी रोड से कुछ ही दूरी पर है. उन्होंने कहा कि मैं अपने कालीघाट रोड वाले घर में रहता हूं. अगर उन्हें नोटिस देना है, तो उन्हें यहीं आना होगा. 

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CID के अधिकारी कालीघाट रोड स्थित घर पर गए थे. उन्हें बताया गया कि एमपी बिजी हैं. वे उनसे तुरंत नहीं मिल पाएंगे. सीआईडी की टीम ने शनिवार को उनके अलावा किसी भी को समन देने से मना कर दिया. आखिरकार सीआईडी की टीम 2.40 पर उन्हें नोटिस दे सकी. 

सीआईडी ने सोमवार को पेश होने के लिए कहा था बनर्जी को

सीआईडी अधिकारी विधानसभा में हस्ताक्षर विवाद की जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी बात करने गए थे. सोमवार को अभिषेक बनर्जी को पेश होने के लिए कहा गया था. इस मामले में TMC विधायक नयना बंद्योपाध्याय, कुणाल घोष, बहारुल इस्लाम और चंद्रनाथ सिन्हा से CID पहले ही पूछताछ कर चुकी है. उनके हस्ताक्षर और लिखावट के नमूने भी लिए गए थे.

ये भी पढ़ें : क्या तमिलनाडु BJP नेता अन्नामलाई बनाने जा रहे नई पार्टी? बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने दिया रिएक्शन

Published at : 01 Jun 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC NEWS CID 
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