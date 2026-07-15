INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाMohanlal Ivory Case: मोहनलाल के पास 10 हाथी दांत होने के खुलासे पर हरकत में वन विभाग, मांगी पूरी जानकारी

Mohanlal Ivory Case: मोहनलाल के पास 10 हाथी दांत होने के खुलासे पर हरकत में वन विभाग, मांगी पूरी जानकारी

मोहनलाल के 5 जोड़ी हाथी के दांतों के खुलासे के बाद वन विभाग ने उनसे दस्तावेज मांगे हैं. मामला कोर्ट में है और जरूरत पड़ने पर डीएनए जांच भी हो सकती है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 15 Jul 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल इन दिनों एक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, जब उन्होंने खुलासा किया कि उनके पास 5 जोड़ी यानी कुल 10 हाथी के दांत हैं, तो केरल वन विभाग एक्टिव हो गया. इसके बाद विभाग ने एक्टर से इन हाथी के दांतों से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और पूरी जानकारी मांगी है.

मोहनलाल ने बताया- गिफ्ट में मिले थे हाथी के दांत

मोहनलाल ने वन विभाग को बताया है कि उनके पास मौजूद सभी हाथी के दांत उन्हें गिफ्ट में मिले थे. इसके अलावा उन्होंने 13 हाथीदांत (आइवरी) से बनी मूर्तियों के स्वामित्व की भी घोषणा की है. मोहनलाल ने इन्हें भी गिफ्ट में मिला हुआ बताया है.

पहले सिर्फ 2 जोड़ी हाथी के दांत रखने की मिली थी मंजूरी

दरअसल, केरल सरकार ने साल 2015 और 2016 में मोहनलाल को 2 जोड़ी हाथी के दांत अपने पास रखने की अनुमति दी थी. इसके बाद वन विभाग ने उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी दिया था. हालांकि, बाद में केरल हाईकोर्ट ने इस प्रोसेस में कानूनी कमी बताते हुए सर्टिफिकेट रद्द कर दिया.

Mohanlal Ivory Case: मोहनलाल के पास 10 हाथी दांत होने के खुलासे पर हरकत में वन विभाग, मांगी पूरी जानकारी

ये भी पढे़ं: कौन हैं ओमी वैद्य? '3 इडियट्स' में चतुर रामलिंगम के रोल से बटोरी सुर्खियां, अब कर रहे ये काम

इसके बाद वन विभाग की वन-टाइम सेटलमेंट योजना के दौरान, जिसमें बिना जानकारी दिए रखी गई वन्यजीव चीजों की जानकारी देने का मौका दिया गया था. मोहनलाल ने बताया कि उनके पास 3 और जोड़ी हाथी के दांत हैं. इसके बाद उनके पास मौजूद हाथी के दांतों की कुल संख्या बढ़कर 5 जोड़ी हो गई.

इस खुलासे के बाद वन्यजीव संरक्षण कानून भी चर्चा में आ गया है. कानून के मुताबिक हाथी के दांत या आइवरी से बनी चीजें आम तौर पर गिफ्ट में नहीं ली जा सकतीं. इन्हें अपने पास रखने के लिए सही और कानूनी दस्तावेज होना जरूरी है. अगर ये विरासत में मिले हों या कानून के मुताबिक किसी से मिले हों, तभी इन्हें वैध माना जाता है.

ये भी पढे़ं: शाहरुख खान को राहत: मन्नत' में नए निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, याचिकाकर्ता की मंशा पर उठाए सवाल

जरूरत पड़ने पर होगी डीएनए जांच

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी शुरुआती जांच की गई है. जरूरत पड़ी तो हाथी के दांतों की फोरेंसिक और डीएनए जांच भी कराई जाएगी. इससे पता चलेगा कि ये दांत कितने पुराने हैं, कहां से आए हैं और इनके दस्तावेज सही हैं या नहीं.

अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में पता चलता है कि ये हाथी के दांत अलग-अलग हाथियों के हैं और इनके सही दस्तावेज नहीं हैं, तो मामला और गंभीर हो सकता है. फिलहाल वन विभाग ने मोहनलाल से जांच पूरी करने के लिए सभी जरूरी रिकॉर्ड और दस्तावेज जमा करने को कहा है.

और पढ़ें
Published at : 15 Jul 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Mohanlal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Mohanlal Ivory Case: मोहनलाल के पास 10 हाथी दांत होने के खुलासे पर हरकत में वन विभाग, मांगी पूरी जानकारी
मोहनलाल के पास 10 हाथी दांत होने के खुलासे पर हरकत में वन विभाग, मांगी पूरी जानकारी
साउथ सिनेमा
थलापति विजय के फैंस को लगा बड़ा झटका, यहां ऑनलाइन नहीं बिकेंगे 'जन नायकन' के टिकट
थलापति विजय के फैंस को बड़ा झटका, यहां ऑनलाइन नहीं बिकेंगे 'जन नायकन' के टिकट
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office: मंगलवार को ‘धमाल 4’ ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दम तोड़ रही 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का कलेक्शन
मंगलवार को ‘धमाल 4’ ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दम तोड़ रही 'अल्फा', जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी', प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने बयां की दिल की बात
'मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी', प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने बयां की दिल की बात
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विदेशी दामाद निक जोनास को पता हैं बी-टाउन के सारे सीक्रेट्स, प्रियंका भी हैं हैरान! (15-07-2026)
Udne Ki Aasha: 🙌 Sailee ने बप्पा से लिया आशीर्वाद, 7 साल बाद बदला पूरा जीवन #sbs
MG Hector Hawk PHEV vs Toyota Innova Hycross hybrid | #mghector #toyotainnova #autolive
Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
सीबीएसई OSM मार्किंग से छात्रों की निराशा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, केंद्र से मांगी सुधार के उपायों पर रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: चंद्रशेखर ही नहीं अब ये पार्टी भी होगी मायावती के लिए चुनौती? यूपी चुनाव से पहले बसपा बदलेगी रणनीति!
चंद्रशेखर ही नहीं अब ये पार्टी भी मायावती के लिए चुनौती? यूपी चुनाव से पहले बसपा बदलेगी रणनीति!
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
फ़ुटबॉल
Watch: फ्रांस में भड़के दंगे, FIFA सेमीफाइनल में स्पेन से हारी टीम तो गुस्साए लोग; वीडियो वायरल
फ्रांस में भड़के दंगे, FIFA सेमीफाइनल में स्पेन से हारी टीम तो गुस्साए लोग; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
इंडिया
Explained: ब्रिटेन की व्हिस्की से पाउडर-क्रीम तक! क्या सस्ता हुआ और किसकी बढ़ेगी डिमांड, भारत-UK FTA से आपको क्या फायदा?
ब्रिटेन की व्हिस्की से लेकर पाउडर-क्रीम तक! भारत-UK FTA से क्या सस्ता हुआ और आपको क्या फायदा?
ट्रेंडिंग
ट्रेन लेट हुई तो सीधे लोको पायलट से भिड़ गई महिला यात्री, फिर ड्राइवर ने जो किया- वीडियो वायरल
ट्रेन लेट हुई तो सीधे लोको पायलट से भिड़ गई महिला यात्री, फिर ड्राइवर ने जो किया- वीडियो वायरल
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget