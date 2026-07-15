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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी', प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने बयां की दिल की बात

'मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी', प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने बयां की दिल की बात

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली है. हाल ही में उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी पर बात की. उन्होंने कहा कि वो हमेशा से मां बनना चाहती थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं. कपल ने जून में अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी. अब हाल ही में एक इंटरव्यू में सामंथा ने अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर खुलकर बात की और कहा कि वो लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही थीं.

'मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी'
पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी जिंदगी के इस नए दौर को बेहद खास और रोमांचक बताया. उन्होंने कहा, "ये मेरे लिए बिल्कुल नया और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है. मैं लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही थी. मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी, इसलिए मैं इस जर्नी को अपना पूरा टाइम और प्यार देना चाहती हूं.'

सामंथा ने आगे कहा, 'मैं जर्नी को लेकर काफी एक्साइटेड हूं. हर दिन कुछ नया सीख रही हूं, खुद को आने वाले समय के लिए तैयार कर रही हूं और इस खूबसूरत एहसास के लिए भगवान की शुक्रगुजार हूं.'

मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी', प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने बयां की दिल की बात

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काम से लिया ब्रेक
फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की सक्सेस के जश्न के दौरान बेबी बंप के साथ नजर आने के बाद सामंथा रुथ प्रभु ने मीडिया के सामने अपनी प्रेग्नेंसी की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि फिल्म के बाद वो कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लेंगी. बता दें, सामंथा रुथ प्रभु ने साल 2025 में फिल्ममेकर राज निदिमोरू संग शादी की थी.

मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी', प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने बयां की दिल की बात

सामंथा रुथ प्रभु की पहले शादी नागा चैतन्य से हुई थी. दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2017 में गोवा में शादी की थी. हालांकि, साल 2021 में दोनों ने अलग हो गए.

सामंथा का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो सामंथा हाल ही में फिल्म 'मां इंटी बंगारम' में नजर आई थी. 'मां इंटी बंगारम' को नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया है और राज ने इसकी कहानी लिखी है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. ये तेलुगु सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फीमेल लीड फिल्म बन गई है. 'मा इंति बंगारम'  17 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. 

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Published at : 15 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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