कौन हैं ओमी वैद्य? '3 इडियट्स' में चतुर रामलिंगम के रोल से बटोरी सुर्खियां, अब कर रहे ये काम

फिल्म '3 इडियट्स' में चतुर रामलिंगम का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्य इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. आज उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. ओमी वैद्य काफी टाइम से लाइमलाइट से दूर हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं वो अब क्या करते हैं.

कौन हैं ओमी वैद्य?

ओमी वैद्य एक एक्टर हैं. उन्होंने आमिर खान की साल 2009 में आई फिल्म '3 इडियट्स' में चतुर रामलिंगम का किरदार निभाया था. इससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. इस फिल्म के बाद उन्होंने 'दिल तो बच्चा है जी', 'देसी बॉयज', 'प्लेयर्स', और 'जोड़ी ब्रेकर्स' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया.

उन्होंने 'द ऑफिस' और 'अरेस्टेड डेवलपमेंट' जैसे हॉलीवुड शोज में भी काम किया है. एक्टिंग करने के अलावा ओमी ने कई शॉर्ट फिल्मों का डायरेक्शन किया है. उन्होंने एक फीचर फिल्म एड़िटर के रूप में भी काम किया है और एड्स में भी दिखाई दिए हैं. उन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया है. आजकल ओमी वैद्य लाइमलाइट से दूर एक निजी जिंदगी जी रहे हैं. वो मुख्य रूप से अमेरिका में ही रहते हैं, लेकिन विज्ञापन और एनआरआई (NRI) से जुड़े प्रोजेक्ट्स में एक्टिव रहते हैं.

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ओमी वैद्य ने शेयर किया वीडियो

बता दें, ओमी वैद्य अचानक चर्चा में तब आएं जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का समर्थन किया है. फिल्म '3 इडियट्स' में आमिर खान का किरदार 'फुंसुख वांगडू' असल जिंदगी में सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था. उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, 'मैं 3 इडियट्स का वही 'चतुर' हूं और आज एक जरूरी मैसेज देना चाहता हूं, फिल्म में आमिर खान का फुंसुक वांगड़ू वाला किरदार असल जिंदगी के इंजीनियर, आविष्कारक और शिक्षक सोनम वांगचुक से इंस्पायर था. मैं सोनम से मिला हूं. वो बेहद सिंपल और समाज के लिए काम करने वाले इंसान हैं.'

सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरें ओमी वैद्य

इसके बाद उन्होंने कहा, 'सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. वो शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, लद्याख के लोगों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मुद्यों को लेकर आवाज उठा रहे हैं. सबकी अपनी-अपनी राय अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे इंसान को मरते हुए नहीं देख सकते जिसने समाज के लिए इतने अच्छे काम किए हैं. मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप उनकी मांगों से सहमत हों तो सोशल मीडिया पर उनकी बात आगे बढ़ाएं.'

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ओमी वेद्य के वीडियो पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. इस मुद्ये पर अवाज उठाने के लिए लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं.