थलापति विजय के फैंस को बड़ा झटका, यहां ऑनलाइन नहीं बिकेंगे 'जन नायकन' के टिकट

सेंसर बोर्ड से एक्टर और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को हरी झंडी मिलने के बाद फिल्म लगातार चर्चाओं में बनी हुई है. दुनियाभर में 23 जुलाई को रिलीज होने जा रही इस फिल्म की हाल ही में यूके और नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी. जहां फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. लेकिन, जो फैंस इस फिल्म को कनाडा के यॉर्क सिनेमाज में देखने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है. क्योंकि एग्ज़िबिटर ने फिल्म के टिकट ऑनलाइन बेचने से परहेज किया है. इसके पीछे एक खास वजह भी है.

क्यों ऑनलाइन नहीं बिकेंगे टिकट?

123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिकथलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज डेट नजदीक आते-आते कनाडा के यॉर्क सिनेमाज़ ने ऐलान किया है कि यहां फिल्म देखन वाले दर्शकों के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री की सुविधा बंद रहेगी. दर्शकों को सीधे थिएटर से ऑफ लाइन मोड में ही टिकट खरीदने होंगे.

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बता दें कि पहले जनवरी 2026 में जन नायकन रिलीज होने वाली थी. तब लोगों ने ऑन लाइन टिकट भी बुक कर लिए थे. हालांकि फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई थी. ऐसे में यॉर्क सिनेमाज़ ने प्लान बनाया है कि जिन फैंस को अभी तक रिफंड नहीं मिला है, शुरुआती 24 घंटों में सिर्फ वे ही VIP सदस्य अपनी सीटें बुक कर पाएंगे. जबकि बाद में अन्य फैंस भी टिकर खरीद पाएंगे.

विजय की आखिरी फिल्म है 'जन नायकन'!

विजय अब अपना पूरा वक्त सिर्फ राजनीति को देना चाहते हैं. हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 'टीवीके' ने शानदार जीत दर्ज की थी और विजय ने सीएम पद की कमान संभाली थी. जन नायकन को विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है और इसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. ये फिल्म 23 जुलाई को रिलीज होगी.

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इसका डायरेक्शन एच विनोथ कर रहे हैं और इसके प्रोड्यूसर हैं वेंकट के. नारायण. फिल्म में विजय थलापति के अपोजिट लीड रोल में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं. जबकि बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल जन नायकन में निगेटिव भूमिका निभाएंगे.