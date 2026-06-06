ICU में भर्ती हुए मलयालम एक्टर सलीम कुमार, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज, हालत नाजुक

मलयालम इंडस्ट्री से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है. नेशनल अवॉर्ड विनर एक्टर सलीम कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें आज यानी शनिवार को सुबह कोच्चि के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. 57 साल की उम्र में उनकी अनाचक तबीयत बिगड़ने से फैंस बहुत चिंतित हैं और उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं.

वेंटिलेटर पर हैं एक्टर

पीटीआई के मुताबिक, आज जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. अस्पताल प्रशासन ने उनके तबीयत के बारे में बताया कि उनकी स्थिति नाजुक है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं. उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनपर निगरानी कर रहे हैं. जैसे ही उनके स्थिति में सुधार होगा, वो इसकी जानकारी देंगे.

सलीम को है लिवर की बीमारी

सलीम कुछ सालों से लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं. जब उनकी बीमारी बढ़ी थी, तो उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट भी कराया था. इसी बीमारी के कारण वो कई सालों से गिने-चुने फिल्मों में नजर आते हैं. फिल्मों में उनके मजेदार और कॉमिक टाइमिंग को बहुत पसंद किया जाता हैं.

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सलीम कुमार का करियर

बता दें कि सलीम ने 'इष्टमनु नोरुवत्तम' फिल्म से 1997 में अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने कल्याणरमन, पंजाबी हाउस, सीआईडी मूसा और ई परक्कुम थालिका जैसी यादगार फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिसमें उन्हें मजेदार अंदाज में देखा गया. हालांकि फिल्म 'अचनुरंगथा वीडू' उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट बना और इसके लिए उन्हें केरल का राज्य फिल्म अवॉर्ड भी मिला.

वहीं 2010 में 'एडमिन्टे माकन अबू' में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वहीं पिछले साल उन्हें 'आजादी' और 'भा भा बा' में देखा गया. उनके बेटे चंदू सलीम कुमार भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. उनके 'मालिक' और 'मंजुम्मेल बॉयज' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं.

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