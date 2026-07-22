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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा800 करोड़ी फिल्म की शूटिंग छोड़ हसीन वादियों में पहुंचे अल्लू अर्जुन, परिवार संग बीता रहे वक्त, देखें तस्वीरें

800 करोड़ी फिल्म की शूटिंग छोड़ हसीन वादियों में पहुंचे अल्लू अर्जुन, परिवार संग बीता रहे वक्त, देखें तस्वीरें

साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन इन दिनों अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं. उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो हसीन वादियों का लुत्फ लें रहे हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Jul 2026 03:32 PM (IST)
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साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' की बड़ी सक्सेस के बाद से कोई फिल्म नहीं आई है और फैंस उन्हें अब बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. हालांकि वो अपने फैंस के लिए खास तैयारी कर रहे हैं. दरअसल इन दिनों उनके पास एटली की बिग बजट फिल्म 'राका' है. एक्टर इसकी शूटिगं में बिजी हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने इससे ब्रेक लिया है और अपने परिवार के साथ वो विदेश घूमने के लिए निकल गए हैं. हाल ही में वो परिवार के साथ हसीन वादियों का लुत्फ लेते हुए नजर आए.

परिवार संग बिता रहे क्वालिटी टाइम

अल्लू अर्जुन की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वो अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी और बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को उनकी पत्नी स्नेहा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया है. बता दें कि राका की शूटिंग से ब्रेक लेकर अल्लू फिलहाल पूरा वक्त अपने परिवार को दे रहे हैं.

800 करोड़ी फिल्म की शूटिंग छोड़ हसीन वादियों में पहुंचे अल्लू अर्जुन, परिवार संग बीता रहे वक्त, देखें तस्वीरें

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हसीन वादियों में पहुंचे अल्लू अर्जुन

बता दें कि अल्लू अर्जुन वायरल तस्वीरों और वीडियो में ऑस्ट्रियन आल्प्स में नजर रहे हैं. इसे यूरोप के सबसे खूबसूरत और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है. यहां बड़ी संख्या में लोग प्रकृति की खूबसूरती का आनद लेने के लिए पहुंचते हैं. तस्वीरों और वीडियो में अल्लू अपनी पत्नी स्नेहा, बेटे अयान और बेटी अरहा के साथ दिखाई दे रहे हैं.

अल्लू अर्जुन का लुक

ये खूबसूरत जगह समुद्र तल से लगभग 1,905 मीटर की ऊंचाई पर है. इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. साउथ एक्टर ने कभी अपनी पत्नी के साथ पोज दिया तो कभी बच्चों के साथ तस्वीरें क्लिक कराईं. इस दौरान वो कार्गो पैंट, सफ़ेद स्नीकर्स और बॉम्बर जैकेट में नजर आए.

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कब रिलीज होगी 'राका'?

छुट्टियों से लौटने के बाद अल्लू अर्जुन दोबारा से अपनी फिल्म राका की शूटिंग शुरू करेंगे. इसका डायरेक्शन 'जवान' फिल्म बनाने वाले एटली कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आएंगी. ये पहला मौक़ा होगा जब दोनों स्क्रीन शेयर करेंगे. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक इसका बजट 800 करोड़ रुपये है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 03:32 PM (IST)
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