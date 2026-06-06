'बाहरी लोगों के लिए चीजें आसान हैं', नेपो किड्स और आउटसाइडर्स पर इम्तियाज अली ने दिया बड़ा बयान

फिल्ममेकर इम्तियाज अली इन दिनों अपनी फिल्म के साथ अपने इंटरव्यूज को लेकर भी खूब चर्चा बटोर रहे हैं. हाल ही में इम्तियाज ने नेपो किड्स और आउटसाइडर्स के बीच तुलना की और एक बड़ा बयान दिया. साथ ही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के काम की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा हैं.

खुद को साबित करना पड़ता है...

जूम को दिए एक इंटरव्यू में इम्तियाज ने कहा, 'मुझे लगता है कि आलिया, रणबीर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने पहले से ही अपने परिवार के सक्सेसफुल लोगों की मिसाल होती है. उन्हें खुद को साबित करने के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों से तुलना झेलनी पड़ती है. लेकिन उनके जैसे बाहरी लोगों (आउटसाइडर्स) के लिए कई चीजें आसान होती हैं. लेकिन जो लोग फिल्मी परिवार में पैदा होते हैं, उन्हें हर समय खुद को साबित करना पड़ता है.'

आलिया और रणबीर के लिए बोले इम्तियाज

इसके आगे उन्होंने रणबीर और आलिया को लेकर कहा, 'आप रणबीर को नेपो किड कह सकते हैं, लेकिन जब आप उनका काम देखते हैं तो ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं. वो एक शानदार एक्टर हैं. रणबीर जॉर्डन बन सकते हैं, बर्फी बन सकते हैं और भगवान राम भी बन सकते हैं. उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप रणबीर कपूर को देख रहे हैं, बल्कि आप उस किरदार को देखते हैं.'

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वहीं आलिया के लिए उन्होंने कहा, 'वो इतनी शानदार एक्ट्रेस हैं कि उन्हें किसी रोल में देखकर आपको जलन नहीं होगी, बल्कि आप चाहेंगे कि उन्हें और अच्छे मौके मिलें. फिल्मी परिवारों से आने वाले लोगों को खुद को साबित करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.'

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रणबीर की आने वाली फिल्म

बता दें कि रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की 'रामायण' में नजर आएंगे, जिसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में रिलीज हो रहा हैं. वहीं इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आने वाला हैं. फिल्म में रणवीर के साथ साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रकुल प्रीत सिंह, रवि दुबे और अरुण गोविल जैसे कलाकार नजर आएंगे.

'मैं वापस आऊंगा' कब होगी रिलीज

वहीं बात करें इम्तियाज की, तो उनकी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' 12 जून को रिलीज हो रही है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच उत्साह बना हुआ हैं. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शरवरी, नसीरुद्दीन शाह और वेदांग रैना नजर आएंगे.

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