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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNeha Kakkar Birthday: जिस शो से बाहर हुईं नेहा कक्कड़, उसी की बनीं जज, जानें सफलता की पूरी कहानी

Neha Kakkar Birthday: जिस शो से बाहर हुईं नेहा कक्कड़, उसी की बनीं जज, जानें सफलता की पूरी कहानी

Neha Kakkar Journey: नेहा कक्कड़ ने संघर्ष से सफलता तक का सफर तय कर बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई. इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट रहीं नेहा बाद में उसी शो की जज बनीं.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 06 Jun 2026 03:25 PM (IST)
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नेहा कक्कड़ आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. पोस्ट में उन्होंने कुछ दिल की बातें भी लिखीं, जो अब चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और उनके जन्मदिन के मौके पर उनके करियर से जुड़ी कुछ खास बातें.

बचपन से था गाने का शौक

बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ आज देश की सबसे चर्चित सिंगर्स में गिनी जाती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें पहचान बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा. उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जिस रियलिटी शो में वो एक कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लेकर बाहर हो गई थीं, बाद में उसी शो में जज की कुर्सी तक पहुंचीं.

 
 
 
 
 
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आर्थिक तंगी में बीता बचपन

नेहा कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था. उनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता. उनका परिवार एक छोटे से किराए के घर में रहता था. संगीत से जुड़े माहौल में पली-बढ़ीं नेहा को बचपन से ही गाने का शौक था. उनकी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ और भाई टोनी कक्कड़ भी संगीत से जुड़े रहे हैं.

कैसे चार साल की उम्र में शुरू किया गाना?

महज चार साल की उम्र में नेहा ने धार्मिक आयोजनों और जागरणों में गाना शुरू कर दिया था. छोटी उम्र में ही वह परिवार के साथ मंच पर भजन गाती थीं. धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उन्होंने गायकी को ही अपना भविष्य बनाने का फैसला किया. बेहतर अवसरों की तलाश में परिवार दिल्ली आया और बाद में नेहा अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मुंबई पहुंच गईं. यहां उन्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

इंडियन आइडल से हुई थीं बाहर

साल 2005 में नेहा ने 'इंडियन आइडल' में हिस्सा लिया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकीं और शुरुआती दौर में ही बाहर हो गईं. उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़की एक दिन उसी मंच पर जज बनकर बैठेगी.

इस गाने ने बदल दी किस्मत

शो से बाहर होने के बाद नेहा ने छोटे-बड़े कई प्रोजेक्ट्स में काम किया. साल 2008 में उनका पहला म्यूजिक एल्बम 'नेहा द रॉकस्टार' रिलीज हुआ. इसी दौरान उन्होंने फिल्म 'मीराबाई नॉट आउट' में कोरस सिंगिंग की. इसके बाद उन्हें कई फिल्मों और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में काम मिलने लगा. फिल्म 'कॉकटेल' का गाना 'सेकंड हैंड जवानी' उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ. इस गाने ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई.

एक के बाद एक दिए हिट गाने

इसके बाद सफलता का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया. 'लंदन ठुमकदा', 'सनी सनी', 'काला चश्मा', 'दिलबर' और 'आंख मारे' जैसे गानों ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे मशहूर आवाजों में शामिल कर दिया. उनकी गायकी को देश ही नहीं, विदेशों में भी पसंद किया जाने लगा. सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग बनी.

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कंटेस्टेंट से बनीं शो की जज

नेहा को उसी 'इंडियन आइडल' में जज बनने का मौका मिला, जहां कभी वो कंटेस्टेंट के रूप में बाहर हो गई थीं. उन्होंने कई सीजन में जज की भूमिका निभाई और नए टैलेंट सिंगर्स का मार्गदर्शन दिया.

रोहनप्रीत सिंह से की शादी

निजी जीवन की बात करें तो नेहा ने साल 2020 में पंजाबी गायक रोहन प्रीत सिंह से शादी की. दोनों की जोड़ी को उनके फैंस काफी पसंद करते हैं. आज भी नेहा म्यूजिक की दुनिया में एक्टिव हैं.

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Published at : 06 Jun 2026 03:25 PM (IST)
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