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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाTamil and Telugu OTT Watch: अर्जुन दास की 'कॉन सिटी' से लेकर केस ऑफ कोंडाना तक, ये 4 फिल्में करेंगी धमाका

Tamil and Telugu OTT Watch: अर्जुन दास की 'कॉन सिटी' से लेकर केस ऑफ कोंडाना तक, ये 4 फिल्में करेंगी धमाका

इस हफ्ते ओटीटी पर 4 तमिल और तेलुगू फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं कौनसी तमिल और तेलुगू फिल्में फैंस को एंटरटेन करने वाली हैं

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 22 Jul 2026 05:59 PM (IST)
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साउथ फिल्मों की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इस हफ्ते तमिल और तेलुगू में 4 फिल्में आ रही हैं. इन फिल्मों को आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं. आइए जानते हैं कौनसी फिल्म को कब और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. इस लिस्ट में 'कॉन सिटी' से लेकर 'पल्लीचट्टम्बी' तक शामिल हैं.

'केस ऑफ कोंडाना'
ये फिल्म 23 जुलाई को रिलीज हो रही है. इसे आप ईटीवी विन पर देख पाएंगे. फिल्म तेलुगू डब में है. इसका जॉनर थ्रिलर है. फिल्म को देवी प्रसाद शेट्ट ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में विजय राघवेंद्र, भावना, कुशी रवि, रंगायन रघु, सुंदर राज जैसे स्टार्स हैं.

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'कॉन सिटी'
ये फिल्म तमिल भाषा में रिलीज होगी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का जॉनर कॉमेडी है. फिल्म को हरीश दुरईराज ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अर्जुन दास, अन्ना बेन, योगी बाबू, वदिवुक्कारसी, अखिलन, साक्षी वैद्य, नंद गोपाल, वीटीवी गणेश, धीपा रामानुजम जैसे स्टार्स हैं.

'पल्लीचट्टम्बी'
ये एक एक्शन ड्रामा है. इसे तमिल और तेलुगू डब में देखा पाएंगे. ये फिल्म भी 24 जुलाई को रिलीज हो रही है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. फिल्म को डिजो जोस एंटनी ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म में टोविनो थॉमस, कयादु लोहार, शत्रु, विजयराघवन, सिद्दीकी, बाबूराज, निबराज नौशाद, टीजी रवि, जॉनी एंटनी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन का कैमियो भी होने वाला है. पृथ्वीराज सुकुमारन का कैमियो फिल्म के लिए बेहद खास होने वाला है.

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'ईगो रमन'
ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी. ये तमिल भाषा में हैं. इसे आप प्राइम वीडियोज पर देख पाएंगे. फिल्म को गणेशन नचिमुथु ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सिबी चंद्रन, रोबो शंकर, चेरन राज, कीर्तन श्रीकुमार जैसे स्टार्स हैं. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया था. फैंस फिल्म के इंतजार में हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 22 Jul 2026 05:59 PM (IST)
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