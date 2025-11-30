हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'लोका चैप्टर 1' के बाद पार्ट 2 भी आने वाला है, जानें क्या है नया अपडेट

Lokah Chapter 2: कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म लोका चैप्टर 1 ने थिएटर्स में दुनकर नोट छापे थे. फिल्म की तगड़ी पॉपुलैरिटी के बाद अब मेकर्स इसके सिक्वल की तैयारी कर रहे हैं. जानें क्या कुछ होगा खास.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका चैप्टर 1' ने बॉक्स पर धमाल मचा दिया था. ये मलयालम फिल्म इसी साल 28 अगस्त को रिलीज हुई. किसी ने उम्मीद भी नहीं थी कि ये सुपरहीरो फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्डवाइड अपने कलेक्शन से डंका बजा देगी. 'लोका चैप्टर 1' की अपार सफलता के बाद अब मेकर्स इसके पार्ट 2 की तैयारी शुरू कर रहे हैं. इस बार ये सीक्वल वाकई काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. 

मेकर्स ने शुरू की लोका चैप्टर 2 की स्क्रिप्टिंग
पिंकविला ने एक ऑनलाइन रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मेकर्स ने 'लोका चैप्टर 2' की राइटिंग शुरू कर दी है. मेकर्स ने ठान लिया है कि इस बार भी वो ऑडियंस को 100% एंटरटेनमेंट देकर उनकी सराहना बटोरेंगे. जहां 'लोका चैप्टर 1' में कल्याणी प्रियदर्शन को मेन लीड के रोल में देखा गया वहीं फिल्म के सेकंड इंस्टॉलमेंट में ये कमान टोविनो थॉमस के हाथ में रहेगी.

'लोका चैप्टर 1' की तरह सेकंड पार्ट में भी उनका सेम रोल ही होगा लेकिन उन्हें स्क्रीनटाइम थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा. इतना ही नहीं खुद दुलकर सलमान भी उनका साथ देने वाले हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tovino⚡️Thomas (@tovinothomas)

पहले से भी ज्यादा मिस्टीरियस होगा टोविनो थॉमस का रोल
'लोका चैप्टर 1' में टोविनो थॉमस को छातन के कैरेक्टर में देखा गया था. पहले पार्ट में उनकी स्क्रीन टाइम कम ही देखी गई लेकिन उस लिमिटेड समय में ही उन्होंने ऑडियंस के दिल में गहरी छाप छोड़ी है.

अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 'लोका चैप्टर 2' में उनका किरदार थोड़ा और इंटेंस और डबल मिस्टीरियस होगा. मेकर्स ने पहले ही इसके सिक्वल का अनाउंसमेंट करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसे देख लगता है कि कल्याणी प्रियदर्शन की सुपरहीरो मूवी के पार्ट 2 में टोविनो थॉमस उनके प्रतिद्वंदी बनकर सामने आएंगे. 

बॉक्स ऑफिस पर बजा था लोका चैप्टर 1: चंद्रा का डंका
'लोका चैप्टर 1' में कल्याणी प्रियदर्शन और नासलेन ने लीड रोल्स प्ले किया था. कहानी काफी दिलचस्प थी और बहुत ही कम समय में इसने दर्शकों का प्यार पा लिया.

अपनी दमदार कहानी और स्टारकास्ट के जबरदस्त परफॉर्मेंस के वजह से 'लोका चैप्टर 1' को काफी पसंद किया गया और ये कल्याणी प्रियदर्शन के करियर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जिसने एक्ट्रेस को देश की पहली महिला सुपरहीरो के रूप में स्थापित किया. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 156.82 करोड़ की कमाई की वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 303.67 करोड़ कमाए.

Published at : 30 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Embed widget