बॉलीवुड के फेमस एक्टर कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अपनी अपकमिंग मूवी 'तू मेरी मैं तेरा - मैं तेरा तू मेरी' का टाइटल सांग शुक्रवार को जयपुर में लांच किया. इस मौके पर दोनों सितारों ने हॉट एयर बैलून की सवारी भी की. इस मौके पर कार्तिक आर्यन ने कहा कि जयपुर की हवा में रोमांस है और मुझे यहां का दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है, जबकि अनन्या पांडेय ने फिल्म की खूबियों को विस्तार से गिनाया और कहा कि जयपुर उनके दिलों में बसता है.

अनन्या-कार्तिक ने ‘तू मेरी मैं तेरा...’ का किया प्रमोशन

धर्मा प्रोडक्शन और नमः पिक्चर्स की ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी. इसका टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है. फिल्म की काफी शूटिंग जयपुर के अलग-अलग हिस्सों में हुई है. फिल्म का पहला प्रमोशन भी शुक्रवार को जयपुर में ही किया गया. इस मौके पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडेय मीडिया से मुखातिब हुए. दोनों सितारे पति-पत्नी और वो फिल्म के 6 साल बाद एक साथ नजर आएंगे.

कार्तिक-अनन्या ने की हॉट एयर बैलून की सवारी

कार्तिक और अनन्या ने इस मौके पर कहा कि तू मेरी मैं तेरा- मैं तेरा तू मेरी एक रोमांटिक फिल्म है. इसकी कहानी दिल को छू लेने वाली है. यह फिल्म युवाओं को अपनेपन का एहसास कराएगी. क्रिसमस पर हमारे फैंस को बेहद अच्छी- मनोरंजक और दिल को छू लेने वाली फिल्म देखने को मिलेगी. कार्तिक और अनन्या ने बताया कि आज सुबह उन्होंने हॉट एयर बैलून की सवारी की. इस दौरान अनन्या को काफी डर लग रहा था.

कार्तिक को पसंद है दाल बाटी और चूरमा

कार्तिक और अनन्या का कहना है कि पिंक सिटी जयपुर उन्हें काफी पसंद है. यहां की हवा में भी रोमांस है. हालांकि कार्तिक को यह सफाई देनी पड़ी कि उन्हें रोमांस सिर्फ जयपुर की हवा से है, किसी ख़ास चेहरे से नहीं. कार्तिक आर्यन ने इस मौके पर बताया कि उन्हें जयपुर का खाना बहुत पसंद है. वह जब भी जयपुर आते हैं, यहां के लजीज व्यंजन जमकर खाते हैं. कार्तिक के मुताबिक उन्हें जयपुर की दाल बाटी और चूरमा काफी पसंद है. लेकिन फिल्म के लिए उन्हें संतुलित खाना चुनना पड़ा.

अनन्या को पसंद है जयपुर का रेड मीट

दूसरी तरफ अनन्या पांडेय ने बताया कि उन्हें जयपुर का रेड मीट और हलवा खाने में खूब मजा आता है. वह यहां आने पर खाने के बारे में ही सोचती रहती हैं. अनन्या ने बताया कि उन्हें गाने का शौक है. उन्होंने अपनी फिल्म का टाइटल सांग गाकर भी सुनाया. इस फिल्म का डायरेक्शन समीर विद्वंस ने किया है.

