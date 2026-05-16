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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'अब वो तुम्हारे हैं...', केनीशा फ्रांसिस ने छोड़ा चेन्नई, रवि मोहन संग अफेयर की खबरों से टूटीं सिंगर

'अब वो तुम्हारे हैं...', केनीशा फ्रांसिस ने छोड़ा चेन्नई, रवि मोहन संग अफेयर की खबरों से टूटीं सिंगर

साउथ एक्टर रवि मोहन उर्फ जयम रवि पिछले लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर पत्नी आरती से अलग और केनीशा फ्रांसिस संग लिंकअप की वजह से सुर्खियों में थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 16 May 2026 02:16 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के फेमस एक्टर रवि मोहन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्टर पत्नी आरती को तलाक और सिंगर केनीशा फ्रांसिस को डेट करने को लेकर हेडलाइन्स में हैं. ऐसे में अब अफेयर की खबरों के बीच एक बार फिर से उनकी निजी जिंदगी ने फैंस को हैरान कर दिया है. जयम रवि और केनीशा फ्रांसिस के ब्रेकअप की चर्चा जोरों पर होने लगी है. ये खलबली सिंगर की एक लंबी चोड़ी इमोशनल पोस्ट के बाद मची है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह चेन्नई और उन्हें (जयम रवि) को छोड़ रही हैं.

सिंगर केनीशा फ्रांसिस ने शेयर की इमोशनल पोस्ट

सिंगर केनीशा फ्रांसिस ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट शेयर की है. उन्होंने ये पोस्ट तब शेयर की जब उनकी और जयम रवि की अफेयर की खबरें मीडिया में खूब रहीं. उन्होंने इन चर्चाओं की वजह से काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. उनकी पोस्ट सामने आने के बाद अब माना जा रहा है कि ट्रोलिंग से परेशान होकर उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया.

केनीशा फ्रांसिस इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखती हैं, 'डियर ऑल, मैंने जरूरत से ज्यादा बोल दिया और जिसमें कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं थी. मैंने इस कहानी में प्यार के साथ एंट्री की थी और चुपचाप जा रही हूं. कई बार कुछ जगहें शोर, अहंकार, फैसले और मनगढ़ंत कहानियों में इतनी डूब जाती हैं कि वहां अच्छाई के लिए जगह ही नहीं बचती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. प्यार भी अनचाहा सा लगने लगता है. मैंने उस इंसान को सुरक्षित करने के लिए अपने जीवन का एक हिस्सा दिया, जिसके लिए दुनिया पहले ही एक कहानी तय कर चुकी थी. लेकिन मैं कुछ बातें स्पष्ट तौर पर समझ चुकी हूं. इस दुनिया में दयालुता का अराजकता के सामने टिकना मुश्किल है.'

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: साउथ की फिल्म के आगे फीकी पड़ी 'पति पत्नी और वो दो', जानें- बाकी फिल्मों का हाल

वो पूरी तरह से आपके हैं...

केनीशा फ्रांसिस ने आगे लिखा, 'आम जनता, सिनेमा इंडस्ट्री, कमेंटेटर्स, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, ना पसंद करते हैं, उन्हें डिफेंड करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या फिर उनके जीवन पर अपना अधिकार जमाते हैं, अब वो पूरी तरह से आपके हैं. किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा. ना बचाव होगा, ना मैं किसी से लड़ाई लड़ना चाहती हूं, जो शुरू से ही मेरी नहीं थी. ये सोचना मेरी मूर्खता था कि अच्छे लोगों को जिंदगी जीने का एक मौका और सपोर्ट चाहिए होता है और उसे समर्थन करना ही अच्छा काम है. लेकिन मैं मानती हूं कि ये जगह केवल झूठ बोलने वालों, धोखेबाजों, चालाकों और जीवन का शोषण करने वालों की है. इसलिए मैं शांति पूर्वक खुद को इससे अलग करती हूं.'

अब वो तुम्हारे हैं...', केनीशा फ्रांसिस ने छोड़ा चेन्नई, रवि मोहन संग अफेयर की खबरों से टूटीं सिंगर

केनीशा फ्रांसिस ने छोड़ा चेन्नई

इसके साथ ही केनीशा फ्रांसिस ने आगे लिखा, 'मैं चेन्नई छोड़ रही हूं, मैं हार गई. मैं म्यूजिक, थेरेपी और अब तक के अपने जीवन की उस हर चीज को छोड़ रही हूं, जिसके लिए मुझे लगता है कि इंसान ईश्वर की रचना को भी तोड़ सकता है.' उन्होंने सब कुछ छोड़ने के पीछे की वजह के बारे में भी बताया और लिखा, 'ऑनलाइन बुली, मेन्युपुलेशन, इन्हीं सब कारणों से मैं यह सब छोड़ रही हूं.' यहां तक कि सिंगर ने अपना इंस्टाग्राम और सोशल प्रोफाइल भी लॉग आउट कर दिया है. वह अंत में लिखती हैं, 'आज से नारीवाद, तुम जीत गई. खुशी, तुम हार गई. लव एंड लाइट.'

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पोस्ट में नहीं एक्टर के नाम का जिक्र

गौरतलब है कि केनीशा फ्रांसिस ने इस पूरी पोस्ट में जयम रवि के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं किया लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस लंबी चौड़ी इमोशनल पोस्ट उनकी पर्सनल लाइफ और रवि मोहन से जोड़ रहे हैं. लोगों ने इस पोस्ट के बाद मान लिया है कि उनका रिश्ता टूट गया है और ट्रोलिंग से परेशान होकर उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. हालांकि, ब्रेकअप को लेकर दोनों में से किसी ने भी अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.

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Published at : 16 May 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Jayam Ravi Ravi Mohan Keneeshaa Francis
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