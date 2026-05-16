साउथ की फिल्म के आगे फीकी पड़ी 'पति पत्नी और वो दो', जानें- बाकी फिल्मों का हाल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday BO: साउथ की इस फिल्म के आगे फीकी पड़ी 'पति पत्नी और वो दो', पिट गई 'आखिरी सवाल', जानें-'राजा शिवाजी' से 'धुरंधर 2' तक बाकी फिल्मों का हाल

Friday BO: साउथ की इस फिल्म के आगे फीकी पड़ी 'पति पत्नी और वो दो', पिट गई 'आखिरी सवाल', जानें-'राजा शिवाजी' से 'धुरंधर 2' तक बाकी फिल्मों का हाल

Friday Box Office 15th May: फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर कई नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों के बीच कमाई के लिए जबरदस्त मुकाबला दिखा. हालांकि सभी फिल्मों पर साउथ की एक नई मूवी भारी पड़ी है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 16 May 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

शुक्रवार को सिनेमाघरों में अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में रिलीज हुईं. इनमें आयुष्मान खुराना की रोमांटिक कॉमेडी 'पति पत्नी और वो दो' के अलावा, संजय दत्त की सोशल ड्रामा फिल्म 'आखिरी सवाल' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. इनके अलावा सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर साउथ फिल्म 'करुप्पु' भी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है. वहीं, 'कृष्णावतारम', 'राजा शिवाजी', भूत बंगला और धुरंधर 2  पहले से ही सिनेमाघरों पर चल रही हैं. ऐसे चलिए यहां जानते हैं कि शुक्रवार को इन सभी फिल्मों में से किसने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी है.

'पति पत्नी और वो दो' ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?
'पति पत्नी और वो दो' ने पहले दिन ठीक-ठाक शुरुआत की है. इस कॉमेडी फिल्म ने सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के पहले दिन 3.85 करोड़ रुपये कमाए है.  आयुष्मान खुराना के साथ, फिल्म में सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह भी हैं. कॉमेडी और रोमांस के कॉकटेल से भरी इस फिल्म से वीकेंड पर रफ्तार बढ़ाने की उम्मीद है.

आखिरी सवाल ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन?
संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई थी. हालांकि फिल्म को लेकर काफी चर्चा होने के बावजूद, बॉक्स ऑफिस पर इसका असर नहीं दिखा. इसी के साथ फिल्म ने पहले दिन बेहद धीमी शुरुआत की है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक  आखिरी सवाल ने रिलीज के पहले दिन महज 48 लाख रुपये कमाए. देखना यह है कि क्या वीकेंड में इसकी कमाई में कुछ सुधार हो पाता है या नहीं.

 करुप्पु ने फ्राइडे को की धुआंधार कमाई
सूर्या स्टारर फिल्म करुप्पु को 14 मई को रिलीज होना था लेकिन कुछ मुद्दों के चलते ये शुक्रवार, 15मई को सिनेमाघरों में पहुंची. इस फिल्म ने आते ही बॉलीवुड फिल्मों को धो दिया और पहले दिन शानदार कमाई की. यह फिल्म तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज हुई है. इसमें तृषा कृष्णन ने भी अहम भूमिका निभाई है. सैकनिल्क के आंकडों के मुताबिक करुप्पु ने रिलीज के पहले दिन भारत में 14.40 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है

कृष्णावतारम पार्ट 1 का दूसरे फ्राइडे कितना रहा कलेक्शन
कृष्णावतारम पार्ट 1 ने सिनेमाघरों में रिलीज के नौ दिन पूरे कर लिए है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. बता दें कि सैनकिल्क के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के नौवें दिन फिल्म ने 1.20 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, आठवें दिन इसने 1.45 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी के साथ इस फिल्म का कुल कलेक्शन 14.72 करोड़ रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें:-Karuppu Box Office Collection Day 1: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई तृषा-सूर्या की 'करुप्पु', पहले दिन बमफाड़ की ओपनिंग, जानें- कलेक्शन

राजा शिवाजी का तीसरे फ्राइडे कितना रहा कारोबार? 
रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित और स्टारर फिल्म राजा शिवाजी भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं. और इसने सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को भारत में 1.45 करोड़ रुपये कमाए. इससे पहले 14वें दिन फिल्म ने 1.90 करोड़ रुपये कमाए थे. इसी केसाथ राजा शिवाजी का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 15 दिनों का कुल कलेक्शन अब 78.40 करोड़ रुपये हो गया है. रितेश के अलावा, फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूजा और विद्या बालन जैसे कलाकार भी हैं.

 भूत बंगला ने चौथे फ्राइडे कितनी की कमाई?
29वें दिन यानी अपनी रिलीज के चौथे फ्राइडे को भूत बंगला ने 2297 शो में 0.75 करोड़ की कमाई की. जिसके बाद भारत में इसका नेट कलेक्शन अब165.05 करोड़ हो गया है वहीं ग्रॉस कमाई 195.70 करोड़ है. विदेशों में, फिल्म ने 29वें दिन 0.05 करोड़ का कारोबार किया है, जिससे विदेशों में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 53.35 करोड़ हो गया है, इसके साथ ही फिल्म की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 249.05 करोड़ हो गई है.

 धुरंधर 2 ने 9वें फ्राइडे कितनी की कमाई?
धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है. लेकिन अब रिलीज के 9वें हफ्ते में एंट्री करने के बाद इसकी कमाई थमती नजर आ रही है. बता दे कि सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के 58वें दिन यानी नौंवे फ्राइडे को 0.26 करोड़ की नेट कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म का 58 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब 1144.82 करोड़ रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें:-Pati Patni Aur Woh DO BO Day 1:आयुष्मान खुराना की ‘पति पत्नी और वो दो’ नहीं कर पाई बंपर ओपनिंग, लेकिन तीन फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे, जानें- कलेक्शन

Published at : 16 May 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Raja Shivaji Bhooth Bangla BOX OFFICE COLLECTION Pati Patni Aur Woh Do Dhurandhar 2 Aakhri Sawal Krishnavataram Karuppu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Friday BO: साउथ की इस फिल्म के आगे फीकी पड़ी 'पति पत्नी और वो दो', पिट गई 'आखिरी सवाल', जानें-'राजा शिवाजी' से 'धुरंधर 2' तक बाकी फिल्मों का हाल
साउथ की फिल्म के आगे फीकी पड़ी 'पति पत्नी और वो दो', जानें- बाकी फिल्मों का हाल
बॉलीवुड
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
बॉलीवुड
'पुलिस का रोल आप पर सूट नहीं करता हैं,' जब 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' के बाद सैफ से डायरेक्टर ने कही थी ऐसी बात
'पुलिस का रोल आप पर सूट नहीं करता हैं,' जब 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' के बाद सैफ से डायरेक्टर ने कही थी ऐसी बात
बॉलीवुड
फिल्म देखने के बाद खूब हंसीं आयुष्मान खुराना की मां, अभिनेता ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
फिल्म देखने के बाद खुलकर हंसीं आयुष्मान खुराना की मां, अभिनेता ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं', बंगाल में हार के बाद पहली बार TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र', बंगाल में हार के बाद TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'CM से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको...' प्रतीक यादव का जिक्र कर योगी के मंत्री ने अखिलेश को दिया चौंकाने वाला ऑफर
'CM से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको...' प्रतीक यादव का जिक्र कर योगी के मंत्री ने अखिलेश को दिया चौंकाने वाला ऑफर
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
विश्व
'ईरान के पास नहीं हो सकते न्यूक्लियर हथियार, जिनपिंग भी इससे सहमत', चीन दौरे के बाद बोले ट्रंप, होर्मुज को लेकर क्या कहा?
'ईरान के पास नहीं हो सकते न्यूक्लियर हथियार, जिनपिंग भी इससे सहमत', चीन दौरे के बाद बोले ट्रंप
टेक्नोलॉजी
OpenAI पर बड़ा आरोप! क्या आपका निजी डेटा Google और Meta तक पहुंचाया गया? कंपनी पर ठोका गया केस
OpenAI पर बड़ा आरोप! क्या आपका निजी डेटा Google और Meta तक पहुंचाया गया? कंपनी पर ठोका गया केस
शिक्षा
सीमा की चौकी या फिर देश के अंदर ऑपरेशन? जानें BSF और CRPF में क्या है अंतर
सीमा की चौकी या फिर देश के अंदर ऑपरेशन? जानें BSF और CRPF में क्या है अंतर
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget