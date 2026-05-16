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विजय-रश्मिका ने रचा ग्लोबल रिकॉर्ड, शादी और हनीमून वीडियो ने छोड़ा मेसी-रोनाल्डो को पीछे

Rashmika-Vijay: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी और हनीमून वीडियो इंटरनेट पर तूफान मचा रहा है. इस वीडियो ने पॉपुलैरिटी के मामले में मेसी-रोनाल्डो जैसे ग्लोबल स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 16 May 2026 12:35 PM (IST)
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लवेबल कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने साल 2026 में शादी रचाई थी. उनकी शादी साल की सबसे बड़ी शादियों में गिनी गई. कपल की शानदार वेडिंग तस्वीरों से लेकर सोशल मीडिया पर मिले जबरदस्त प्यार तक, इस कपल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. फैंस के सबसे पसंदीदा कपल्स में शामिल विजय और रश्मिका आज भी सोशल मीडिया और फैन कम्युनिटीज में लगातार चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं. अब उनकी ये पॉपुलैरिटी सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके ब्रांड कोलैबोरेशन्स ने डिजिटल दुनिया में नया इतिहास रच दिया है.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने रचा ग्लोबल रिकॉर्ड
विजय और रश्मिका ने मन्यवर की पोस्ट के लिए इंस्टाग्राम पर 11.5 मिलियन लाइक्स हासिल कर लिए हैं, जिससे ये दुनिया की सबसे ज्यादा लाइक की गई ब्रांडेड पोस्ट बन गई है.

 
 
 
 
 
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इसके साथ ही उनका Airbnb कैंपेन भी 9.1 मिलियन लाइक्स पार कर चुका है और अब ये इंस्टाग्राम की दूसरी सबसे ज्यादा लाइक की गई पोस्ट बन गई है. खास बात यह है कि दुनिया की टॉप 2 सबसे ज्यादा लाइक की गई पोस्ट्स अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के नाम हो गई हैं, जो ग्लोबल डिजिटल एडवरटाइजिंग हिस्ट्री में एक बेहद बड़ा और अनोखा रिकॉर्ड माना जा रहा है.

 
 
 
 
 
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इन दोनों ने पहले बने कई बड़े ग्लोबल रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें लुई विटॉन के लिए लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आइकॉनिक कैंपेन भी शामिल है, जिसे अब तक दुनिया के सबसे बड़े ब्रांडेड कंटेंट मोमेंट्स में गिना जाता था.

बता दें, विजय और रश्मिका ने इस साल 26 फरवरी को उजयपुर में शादी रचाई थी. इस वेडिंग में सिर्फ परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. शागी के बाद कपल ने 4 मार्च को ग्रैंड रिसेप्शन किया था. जिसमें कई सेलेब्स आए थें. 

विजय-रश्मिका की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो रश्मिका मंदाना जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन और शाहिद कपूर भी नजर आएंगे. वहीं विजय देवरकोंडा अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' में रश्मिका मंदाना के साथ दिखाई देंगे. फैंस शादी के बाद दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है.

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Published at : 16 May 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
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