बॉक्स ऑफिस पर साउथ की 2 फिल्मों का महा-क्लैश, 'सरदार 2' की रिलीज डेट ने मचाई हलचल

बॉक्स ऑफिस पर साउथ की 2 फिल्मों का महा-क्लैश, कार्थी की 'सरदार 2' की रिलीज डेट ने मचाई हलचल
Sardar 2 Release Date: साउथ एक्टर कार्थी की अपकमिंग फिल्म 'सरदार 2' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है. बड़े पर्दे पर इसकी टक्कर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म 'राणाबाली' से होगी.
साउथ अभिनेता कार्थी अपनी नई फिल्म 'सरदार 2' को लेकर चर्चाओं में हैं. साल 2022 में आए इसके पहले पार्ट को लोगों ने खूब पसंद किया था, जबकि अब इसके सीक्वल का फैंस को इंतजार है. एक्टर ने अपने फैंस को एक सरप्राइज देते हुए इसकी रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है. बड़े पर्दे पर उनकी फिल्म 'सरदार 2' की टक्कर मशहूर स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड फिल्म 'राणाबाली' से होगी.
कब रिलीज होगी 'सरदार 2'?
24 जून को कार्थी ने अपनी अपकमिंग फिल्म की एक छोटी सी झलक दिखाते हुए इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. इसके साथ उन्होंने 16 सेकंड की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'सरदार 2 आ रही है 10 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में.'
#Sardar2 ARRIVES…— Karthi (@Karthi_Offl) June 24, 2026
Worldwide in theatres on September 10! @Psmithran @iam_SJSuryah @lakku76 @venkatavmedia @B4UMotionPics @ivyofficial2023 @MalavikaM_ @AshikaRanganath @rajishavijayan @iYogiBabu @SamCSmusic @george_dop @editorvijay @dhilipaction @PoornimaRamasw1… pic.twitter.com/Ld5uWJFXNw
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दमदार लुक में दिखे एक्टर
कार्थी ने एक्स पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें वो दमदार और भयानक लुक में नजर आ रहे हैं. उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़ रखी है और उनके पीछे कई फीट ऊपर तक आग का गोला उठता हुआ नजर आ रहा है. फैंस को उम्मीद है कि जिस तरह का धमाका कार्थी के बैकग्राउंड में हो रहा है, वैसा ही धमाल फिल्म सिनेमाघरों में भी मचाएगी.
साउथ की दो फिल्मों का महा-क्लैश
सितंबर में बड़े पर्दे पर साउथ की दो फिल्मों के बीच महाक्लैश तय है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फिल्म 'राणाबाली' की रिलीज डेट का मेकर्स ने पहले ही ऐलान कर दिया था. दोनों स्टार्स की फिल्म बड़े पर्दे पर सरदार 2 की रिलीज के अगली दिन यानी 11 सितंबर को ही रिलीज होने वाली है. गौरतलब है कि शादी के बंध में बंधने के बाद ये पहला मौका होगा जब रश्मिका और विजय स्क्रीन शेयर करते हुए दिखई देंगे. बता दें कि इस स्टार कपल ने फरवरी 2026 में ही सात फेरे लिए थे.
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'सरदार 2' की कास्ट
सरदार 2 में कार्थी के साथ राजिशा विजयन, एसजे सूर्या, मालविका मोहनन और आशिका रंगनाथ जैसे कलाकार नजर आएंगे. इस फिल्म का डायरेक्शन पी.एस. मिथ्रन ने किया है. इसे प्रिंस पिक्चर्स और आईवीवाय एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. जबकि इसकी कहानी रत्ना कुमार, आशामीरा अय्यप्पन और विग्नेश मुनियांडी ने मिलकर लिखी है.