1 साल, 3 फिल्में और 2669 करोड़ का तूफान, जब शाहरुख ने मचाई बॉक्स ऑफिस पर तबाही

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान बीते 34 सालों से देश-दुनिया में अपने टैलेंट से लोगों के दिल जीत रहे हैं. साल 1992 में शुरू हुआ उनका बॉलीवुड करियर आज तक जारी है. 60 साल की उम्र पार करने के बावजूद वो बतौर लीड एक्टर धूम मचा रहे हैं. एक्टर ने अपने करियर में खूब सफलता देखी है. लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि उनके करियर का सबसे यादगार साल कौन सा रहा है? उस साल उन्होंने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में दी थीं और बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों ने मिलकर 2669 करोड़ रुपये बटोर लिए थे.

शाहरुख खान के करियर का यादगार साल

अभिनेता शाहरख खान ने अपने करियर में के सफलता का स्वाद चखा है. हालांकि उनके लिए साल 2023 जैसा बीता था वैसा शायद कोई और साल उनके प्रोफेशल करियर में ना रहा हो. इस दौरान एक्टर ने पहले 'पठान' से धूम मचाई थी. इसके बाद 'जवान' से और फिर 'डंकी' फिल्म से बॉक्स ऑफिस थर्रा दिया था.

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मिलकर लूटे थे 2669 करोड़ रुपये

साल 2023 में सबसे पहले जनवरी में शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार भी थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 250 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 1055 करोड़ की कमाई की थी. ये शाहरुख के करियर की पहली एक हजार करोड़ी फिल्म भी बनी थी.

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2023 में शाहरुख की दूसरी फिल्म जवान सितंबर में आई थी. 300 करोड़ रुपये के बजट में बनी जवान का दुनियाभर में कलेक्शन 1160 करोड़ रुपये हुआ था. ये उनके करियर की दूसरी एक हजार करोड़ी फिल्म थी. वहीं साल के अंत में वो फिल्म 'डंकी' लेकर आए थे. इसका कलेक्शन वर्ल्डवाइड 454 करोड़ रुपये हुआ था. इसका बजट 120 करोड़ रुपये था. तीनों फिल्मों की टोटल कमाई 2669 करोड़ रुपये हुई थी. डंकी और जवान को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वहीं पठान प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

अब किंग से फिर करेंगे कमाल!

डंकी के बाद से शाहरुख की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. अब वो फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. ये मल्टीस्टारर फिल्म दिसंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसका डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं.