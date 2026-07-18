काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड से क्यों बनाई दूरी? खुद किया खुलासा

साल 2004 में फिल्म 'क्यूं! हो गया ना...' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस काजल अग्रवाल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अजय देवगन के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सिंघम' (2011) और अक्षय कुमार के साथ 'स्पेशल 26' (2013) जैसी फिल्मों में काम किया है. हालांकि, हिंदी सिनेमा में बड़े स्टार्स के साथ काम करने के बाद भी काजल ने बॉलीवुड से दूरी बना ली. अब एक्ट्रेस ने पहली बार बताया है कि आखिर उन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया.

साउथ और बॉलीवुड के काम की तुलना पर बोलीं काजल अग्रवाल

हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के दौरान जब काजल अग्रवाल से पूछा गया कि उन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत को और ज्यादा एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, तो एक्ट्रेस ने बेहद बेबाकी से इसका जवाब दिया. काजल ने कहा, 'क्योंकि जो क्वालिटी मुझे साउथ में मिल रही थी, वो मुझे हिंदी में तब कभी मिली ही नहीं. मैं एक एवरेज काम को क्यों चुनती, जबकि मेरे पास एक शानदार काम करने का ऑप्शन था.'

काजल अग्रवाल ने क्या कहा?

काजल ने बताया कि साउथ इंडस्ट्री में उन्हें अच्छे किरदार और बेहतर काम मिल रहा था, जिससे वो काफी खुश थीं. इसलिए उन्होंने बॉलीवुड के ऐसे प्रोजेक्ट्स करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जो उन्हें खास नहीं लगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, काजल अग्रवाल शुरुआत से ही बोल्ड और इंटिमेट सीन्स करने में सहज नहीं रही हैं, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड में कुछ प्रोजेक्ट्स को करने से मना कर दिया.

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ये हैं काजल अग्रवाल के पसंदीदा गाने

इसी इंटरव्यू के दौरान जब काजल अग्रवाल से उनकी बॉलीवुड फिल्मों के पसंदीदा गानों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी कुछ फेवरेट सॉन्ग का जिक्र किया. एक्ट्रेस ने बताया कि उनका फेवरेट गाना रणदीप हुड्डा के साथ आई फिल्म 'दो लफ्जों की कहानी' का 'कुछ तो है' है. इसके अलावा काजल ने अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'स्पेशल 26' के रोमांटिक गाने 'कौन मेरा' को भी खास बताया.

काजल अग्रवाल की अपकमिंग मूवीज

वर्क फ्रंट की बात करें तो काजल अग्रवाल जल्द ही फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' में नजर आएंगी. ये फिल्म 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके निर्देशक चेतन डीके हैं. इसके अलावा काजल के पास एक्शन ड्रामा फिल्म 'NBK 111' भी है. काजल की अपकमिंग मूवीज में नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' भी शामिल है. इसमें वो रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं.

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