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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा350 करोड़ी 'पेद्दी' के बाद राम चरण की अगली फिल्म RC17 पर आई सबसे बड़ी खबर, जानें कब शुरू होगी शूटिंग?

350 करोड़ी 'पेद्दी' के बाद राम चरण की अगली फिल्म RC17 पर आई सबसे बड़ी खबर, जानें कब शुरू होगी शूटिंग?

राम चरण की अगली फिल्म RC17 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. राम चरण इसके जरिए 8 बाद सुकुमार के साथ काम करेंगे. दोनों की फिल्म की शूटिंग और लॉन्चिंग से जुड़े अपडेट का खुलासा हुआ है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 18 Jul 2026 05:18 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण हाल ही में  फिल्म पेद्दी में  नजर आए थे हालांकि ये फिल्म बॉक्स  ऑफिस पर सफलता हासिल नहीं कर पाई थी. फिल्म ने जरूर दुनियाभर में 350 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, लेकिन इतना तो इसका बजट ही था. खैर बीती बातों को भूलकर अब राम चरण आगे बढ़ गए हैं और उनका पूरा फोकस अपनी अगली फिल्म पर है. फैंस भी जानना चाहते हैं कि उनकी अगली फिल्म कौन सी है और उसकी शूटिंग कबसे शुरू होगी?

राम चरण की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी

ये खबरें लंबे वक्त से चल रही हैं कि राम चरण डायरेक्टर सुकुमार के साथ अपनी अगली फिल्म करने जा रहे हैं हालांकि अभी फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है. इसे अभी RC17 के रूप में जाना आ रहा है. तेलुगु123 की रिपोर्ट के मुताबिक राम और सुकुमार की अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है. इसे जल्द ही मेकर्स बड़े लेवल पर शुरू करने वाले हैं.

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कब शुरू होगी RC17 की शूटिंग?

रिपोर्ट में फिल्म की शूटिंग को लेकर भी अहम जानकारी मसामने आई है. बताया जा रहा है कि फिल्म की रेगुलर शूटिंग राम चरण नवंबर 2026 से शुरू कर देंगे. जबकि सितंबर 2026 में इसे मेकर्स औपचारिक तौर पर लॉन्च करने जा रहे हैं. मैथ्री मूवी मेकर्स और सुकुमार मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे.

ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं राम और सुकुमार

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राम चरण और डायरेक्टर सुकुमार साथ काम करेंगे  इससे पहले भी ये जोड़ी साथ आ चुकी है और टिकट खिड़की पर बवाल मचा चुकी है. दोनों की फिल्म 'रंगस्थलम' काफी पसंद की गई थी. साल 2018 की इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था.

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ब्लॉकबस्टर निकली थी 'रंगस्थलम'

30 मार्च 2018 को रिलीज हुई रंगस्थलम को 60 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था राम के अपोजिट फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु नजर आई थीं. विकिपिडिया के मुताबिक इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं दुनियाभर में इसकी कमाई 220 करोड़ रुपये तक हुई थी. IMDb पर इस तेलुगु फिल्म को 10 में से 8.2 रेयिंग मिली है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
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