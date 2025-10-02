'कांतारा- चैप्टर 2' कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ सीक्वल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara- Chapter 2 कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ ऋषभ शेट्टी की फिल्म का सीक्वल

Kantara- Chapter 2 कंफर्म, 'कांतारा चैप्टर 1' की रिलीज के साथ अनाउंस हुआ ऋषभ शेट्टी की फिल्म का सीक्वल

Kantara- Chapter 2 Confirm: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज के साथ ही ऋषभ शेट्टी के फैंस को एक और सरप्राइज मिल गया है. थिएटर्स में 'कांतारा- चैप्टर 1' अपने सीक्वल को अनाउंस करते हुए खत्म हुई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Oct 2025 02:32 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा: अ लीजेंड- चैप्टर 1' दशहरा के मौके पर रिलीज हो गई है. 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के साथ ही फिल्म का सीक्वल भी अनाउंस हो गया है. 'कांतारा' फ्रेंचाइजी की तीसरे पार्ट के टाइटल से भी पर्दा उठ चुका है, लेकिन अभी इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

'कांतारा- चैप्टर 1' का सीक्वल कंफर्म

  • 'कांतारा- चैप्टर 1' इस फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट है. इसका पहला पार्ट 2022 में ही रिलीज हुआ था.
  • लेकिन खास बात ये है कि 'कांतारा- चैप्टर 1' साल 2022 की 'कांतारा' की सीक्वल नहीं, बल्कि प्रीक्वल है.
  • बॉलीवुड हंगामा की मानें तो 'कांतारा- चैप्टर 2' 'कांतारा- चैप्टर 1' का तो सीक्वल होगी, लेकिन ये 2022 में रिलीज हुई फिल्म का प्रीक्वल ही होगी.
  • 'कांतारा' में 1990 में की कहानी दिखाई गई थी. वहीं इसके प्रीक्वल 'कांतारा- चैप्टर 1' में 1990 से एक हजार साल से भी पहले की कहानी है.
  • अब 'कांतारा- चैप्टर 2', पहले पार्ट की कहानी आगे बढ़ाएगी और 'कांतारा' से पहले की ही कहानी पर बेस्ट होगी.

'कांतारा- चैप्टर 1' का बजट और स्टार कास्ट
'कांतारा- चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में दिखाई दिए हैं. इस फिल्म को खुद ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट भी किया है. ये एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसका बजट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 125 करोड़ रुपए है. 'कांतारा- चैप्टर 1' में ऋषभ के साथ रुक्मिणी वसंत बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी हैं. इसके अलावा जयराम और गुलशन देवैया भी फिल्म में अहम भूमिका अदा करते नजर आए हैं.

कई फिल्मों से हुआ 'कांतारा- चैप्टर 1' का क्लैश
'कांतारा- चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर कई दूसरी फिल्मों से टकराई है. दशहरा के मौके पर हिंदी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी रिलीज हुई है. इसके अलावा पंजाबी फिल्म 'निक्का जेलदार 4' ने भी बड़े पर्दे पर दस्तक दी है. वहीं एक दिन पहले ही धनुष की फिल्म 'इडली कढ़ाई' थिएटर्स में रिलीज हुई थी. हालांकि क्लैश के बावजूद ऋषभ शेट्टी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करती नजर आ रही है.  

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Kantara- Chapter 1 Kantara Sequal
