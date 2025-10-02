हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara Chapter 1 की स्क्रीनिंग पर इमोशनल हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति, रोते हुए पति को लगा लिया गले

Kantara Chapter 1 की स्क्रीनिंग पर इमोशनल हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति, रोते हुए पति को लगा लिया गले

Kantara Chapter 1 Screening: ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो चुकी है और हर जगह छाई हुई है. हाल ही में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें ऋषभ शेट्टी की पत्नी इमोशनल हो गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 02 Oct 2025 12:41 PM (IST)
एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 का सिनेमाघरों में ग्रैंड स्वागत हुआ है. उनकी इस फिल्म को फैंस ने फेस्टिवल बना दिया है. हाल ही में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें उनकी पत्नी इमोशनल हो गईं. कांतारा चैप्टर 1 को मिले लोगों का प्यार देखकर ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति शेट्टी रोने लगीं. प्रगति को रोता देखकर ऋषभ उन्हें संभालते हुए नजर आए. प्रगति की ऐसे इमोशनल होते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को रिलीज हो गई हैं. सोशल मीडिया पर ऋषभ की ढेर सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें लोग उनपर प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं. जिन्होंने भी स्क्रीनिंग में उनकी फोटो देखी वो उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं.

ऋषभ शेट्टी की वाइफ हुई इमोशनल
एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें ऋषभ को मिल रहे रिस्पॉन्स से खुश होकर ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक ऐसा मूमेंट आया जब उनकी पत्नी प्रगति इमोशनल होती नजर आीं. शुरुआत में वो ऋषभ को पीछे से हग करते रोती नजर आईं. उसके बाद ऋषभ ने उन्हें हग किया और संभालते नजर आए.

 
 
 
 
 
कांतारा चैप्टर 1 साल 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है. इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में भी वो ही नजर आए हैं. ऋषभ के साथ फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम, और गुलशन देवैया अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी ने बहुत मेहनत की है. उन्होंने फिल्म को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

वरुण-जाह्नवी की फिल्म से हुआ क्लैश

कांतारा चैप्टर 1 के साथ सिनेमाघरों वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हुई है. क्लैश की वजह से कांतारा चैप्टर 1 वरुण और जाह्नवी की फिल्म पर भारी पड़ रही है.

Published at : 02 Oct 2025 12:41 PM (IST)
