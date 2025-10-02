रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है, जिसके बारे में दर्शकों ने सोचा तक नहीं था. शो की कहानी को और मजेदार बनाने के लिए मेकर्स बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं. शो में अभी तक देखने को मिला कि अनुपमा अपने गैंग के साथ वेकेशन पर निकल चुकी है.

ऐसे में तोषू, बापूजी और अंश को पराग अपने घर बुला लेता है. शाह परिवार के लोगों को अपने घर पर देख वसुंधरा का खून खौल जाता है.पराग को वसुंधरा डांटती है. हालांकि, वो उसक बोलती बंद कर देता है.अनुपमा में इसी बीच बड़ा धमाका होने वाला है.

राही को समझाएगी अनुपमा

राही को छेड़ने वाले की अनुपमा क्लास लगाएगी. ऐसे में वो अपनी मां को धन्यवाद कहती है. राही को अनुपमा समझाती है कि उसे कभी-कभी परिवार के लोगों की बातें भी सुननी चाहिए. इस दौरान देविका और बाकी औरतें भी उसका साथ देती हैं.

शो में आपने देखा कि सारी औरतें सरिता ताई के गांव पहुंच जाती है.रात के अंधेरे में अनुपमा समेत बाकी सभी औरतें काफी डरने वाली हैं. अनुपमा को महसूस होने वाला है कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है.अनुपमा का बस में फोन रह जाता है वो अपना फोन लेने जाती है तो एक लड़की से ठकरा जाती है.

समर की नाजायज औलाद का सच आएगा सामने

उस दौरान अनुपमा को लगता है कि उसने कोई भूत देख लिया.जल्द ही सपने में अनुपमा समर को देखेगी.वो अनुपमा को बताएगी कि उसकी मौत एक तांत्रिक की वजह से हुई थी. अनुपमा को इस दौरान समर की नाजायत औलाद के बारे में भी पता चलने वाला है.

अनुपमा को पता चल जाएगा कि समर को मारने वाला अनुज नहीं था.अनुपमा की इस बीच उस तांत्रिक से मुलाकात होगी.उसको पता चलेगा कि कैसे वो गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है. उसके बाद अनुपमा अपनी गैंग के साथ मिलकर तांत्रिक के पीछे पड़ जाएगी. तांत्रिक को एक्सपोज करने के बाद अनुपमा शाह हाउस के लिए वापस लौटेगी. इससे पहले प्रार्थना का मिसकैरेज हो जाएगा.

