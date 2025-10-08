ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हो रही है. इसे ऋषभ शेट्टी ने न केवल लिखा है बल्कि निर्देशित भी किया है और इसमें लीड रोल भी प्ले किया है. होम्बले फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस ओरिजनली कन्नड़ फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ की दशहरा वीकेंड में शानदार शुरुआत की और वीकडेज में भी ये कमाल का परफॉर्म कर रही है. पहले मंडे टेस्ट में धमाल मचाने के बाद चलिए यहां जानते हैं ‘कांतारा चैप्टर 1’ रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने छठे दिन कितनी की कमाई?

‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन गई है. इस फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है इसी के साथ वीकडेज में भी इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस बड़ी संख्या में सिनेमाघर पहुंच रहे हैं. वहीं ‘कांतारा चैप्टर 1’ भर भरकर नोट भी छाप रही है. 125 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म महज 7 दिनों में अपने बजट से ज्यादा कमाई कर मेकर्स की तिजोरियां भर चुकी है. वहीं ‘कांतारा चैप्टर 1’ को जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखते हुए तो लग रहा है कि ये अभी थमने वाली नहीं है.

इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने मंगलवार को 33.5 करोड़ रुपये कमाए.

इसी के साथ इसकी 6 दिनों की कुल कमाई 290.25 करोड़ रुपये हो गई हैं.

‘कांतारा चैप्टर 1’ का डे वाइज कलेक्शन

पहला दिन [पहला गुरुवार]- 61.85 करोड़ रुपये,

दूसरा दिन [पहला शुक्रवार]- 45.4 करोड़ रुपये

तीसरा दिन [पहला शनिवार]- 55 करोड़ रुपये

चौथा दिन [पहला रविवार]- 63 करोड़ रुपये

पांचवां दिन [पहला सोमवार]-31.5 करोड़ रुपये

छठा दिन [पहला मंगलवार]- 33.5 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान)

कुल कलेक्शन: 290.25 करोड़ रुपये

‘कांतारा चैप्टर 1’ 300 करोड़ से कितनी दूर

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है. रिलीज के 6 दिन में इसका कलेक्शन 290.25 करोड़ रुपये हो गया है और ये 125 फीसदी से ज्यादा मुनाफा कमा चुकी है. अब ये 300 करोड़ से महज 10 करोड़ रुपये दूर है. उम्मीद है कि फिल्म बुधवार को ये मील का पत्थर पार कर लेगी और इस जादुई आंकड़े को छू लेगी. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर हैं.

कांतारा चैप्टर 1 के बारे में

‘कांतारा चैप्टर 1’ साल 2022 की हिट कन्नड़ फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम मुख्य भूमिका में हैं. ओरिजनल कहानी से एक हज़ार साल पहले के बैकग्राउंड पर बेस्ड ये कहानी कांतारा के लोगों की ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे एक आदिवासी व्यक्ति बर्मे (ऋषभ) पर आधारित है.