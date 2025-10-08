वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ स्टारर ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को लेकर रिलीज से पहले बज तो था लेकिन कांतारा चैप्टर 1 के साथ रिलीज होना इसे भारी पड़ गया. हालांकि कांतारा चैप्टर 1 के आगे इसे 60 फीसदी स्क्रीन्स ही मिली थी फिर भी इसने ठीक ठाक शुरुआत कर ली. लेकिन इसके ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म ऐसी तूफान बनी की उसकी आंधीं में ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ उड़ ही गई. दूसरे दिन से इसकी कमाई में गिरावट जारी है. वहीं पहले मंडे टेस्ट में तो इसके कलेक्शन को काफी झटका पहुंचा. चलिए यहां जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की छठे दिन कितनी रही कमाई?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ से वरुण धवन ने रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर में कमबैक किया है. वहीं ‘बवाल’ के बाद जाह्नवी कपूर संग उनकी ये दूसरी फिल्म है. ऐसे में ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ से उम्मीद थी की ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेगी. हालांकि अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद ये बंपर कमाई करने से चूक गई और रिलीज के 6 दिन बाद भी ये अपना आधा बजट भी वसूल नहीं कर पाई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 9.25 करोड़ से खाता खोला था. इसके बाद ये मंदी का शिकार हो गई. दूसरे दिन इसने 40.54 फीसदी की गिरावट के बाद 5.5 करोड़ कमाए. हालांकि तीसरे दिन इसने 36.36 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 7.5 करोड़ तौ चौथे दिन 3.33 फीसदी के उछाल के साथ 7.75 करोड़ कमाए. लेकिन पांचवें दिन फिर इसे झटका लगा और इसने 58.06 फीसदी की मंदी के बाद 3.25 करोड़ का कारोबार किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को 3 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के 6 दिनों का कुल कलेक्शन अब 36.25 करोड़ रुपये हो गया है.

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बनी जाह्नवी की चौथी सबसे बड़ी फिल्म

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की कमाई में वीकडेज में काफी गिरावट देखी जा रही है बावजूद इसके ये वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के करियर में नए रिकॉर्ड भी सेट कर रही है. बता दें कि 6 दिनों में 36.25 करोड़ का कलेक्शन कर ये फिल्म मिस्टर एंड मिसेज़ माही (35.14 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जाह्नवी कपूर की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

ये हैं जाह्नवी कपूर की टॉप 5 फिल्में

देवारा- 292.71 करोड़

धड़क - 73.52 करोड़

परम सुंदरी - 54.85 करोड़

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी- 36.25 करोड़

मिस्टर एंड मिसेज माही- 35.14 करोड़

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ वसूल पायेगी बजट?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रही है ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये फिल्म अपना बजट वसूल कर पाएगी. बता दें कि इस फिल्म की लागत 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसे रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं और ये अभी 35.50 करोड़ की कमाई ही कर पाई है यानी ये अभी अपना आधा बजट भी वसूल नहीं कर पाई है. फिल्म की रफ्तार को देखते हुए तो इसके लिए अपनी पूरी लागत वसूल कर पाना मुश्किल लग रहा है.