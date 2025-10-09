हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara Chapter 1 BO Day 7: 'कांतारा चैप्टर 1' क्या करके मानेगी? महज 7 दिन में बन गई 300 करोड़ी, ऐसा सॉलिड रिकॉर्ड भी बनाया कि सब हैं हैरान

Kantara Chapter 1 BO Day 7: 'कांतारा चैप्टर 1' क्या करके मानेगी? महज 7 दिन में बन गई 300 करोड़ी, ऐसा सॉलिड रिकॉर्ड भी बनाया कि सब हैं हैरान

Kantara Chapter 1 BO Day 7: 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के एक हफ्ते में कमाल कर दिखाया है. इसने एक हफ्ते में ही साल 2022 में आई 'कांतारा' के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फ़िल्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’ को  रिलीज़ हुए एक हफ़्ते पूरा हो गया है और इस दौरान इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त परफॉर्म किया है. ऋषभ शेट्टी निर्देशित और स्टारर इस ऐतिहासिक एक्शन फ़िल्म की दीवानगी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है. इसी के साथ ये फिल्म धमाकेदार कमाई भी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘कांतारा चैप्टर 1’  ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने 7वें दिन कितनी की कमाई?
‘कांतारा चैप्टर 1’ का रिलीज से पहले ही काफी बज क्रिएट हो गया था. फिल दशहरा के मौके पर 2 अक्टूबर को इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. फिल्म को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से क्लैश भी करना पड़ा था. लेकिन ऋषभ शेट्टी की मूवी के आगे  वरुण धवन स्टारर फिल्म काफी फीकी साबित हुई.

इधर ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के पहले ही दिन 61.85 करोड के कलेक्शन के साथ धमाकेदार शुरूआत की और साबित कर दिया कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ना केवल छप्परफाड़ कमाई करेगी बल्कि तमाम रिकॉर्ड भी अपने नाम करेगी. उम्मीद के मुताबिक ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 7 दिनों में खूब गर्दा काटा है. इसने ना केवल अपने बजट से दुगनी से भी ज्यादा कमाई कर ली है बल्कि एक हफ्ते में ही मेकर्स की तिजोरियां नोटों से भर दी है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसकी पहले दिन की कमाई 61.85 करोड़ रही. वहीं दूसरे दिन इसने 45.4 करोड़, तीसरे दिन 55 करोड़, चौथे दिन 63 करोड़, पांचवें दिन 31.5 करोड़ और छठे दिन 34.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी पहले बुधवार को 25 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘कांतारा चैप्टर 1’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब 316 करोड़ रुपये हो गई है.

कांतारा चैप्टर 1 ने तोड़ा कांतारा का रिकॉर्ड
‘कांतारा चैप्टर 1’ धुआंधार नोट छाप रही है. रिलीज के महज एक हफ्ते में भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है. इसी के साथ इसने सात दिनो में 316 करोड़ का कलेक्शन कर साल 2022 में आई कांतारा के भारत के लाइफटाइम नेट कलेक्शन (309.64 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है.

 'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में
'कांतारा चैप्टर 1' की राइटिंग और डायरेक्शन  ऋषभ शेट्टी ने किया है. उन्होंने इस फिल्म में बर्मे नाम के एक आदिवासी का लीड रोल भी प्ले किया है.  इस फिल्म का निर्माण विजय किरागंदूर और चालुवे गौड़ा ने होम्बले फिल्म्स के तहत किया है. फिल्म में जयराम, रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी ने भी अहम रोल प्ले किया है. 

 

और पढ़ें
Published at : 09 Oct 2025 07:16 AM (IST)
Tags :
Rishab Shetty Kantara Chapter 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

VIP Convoy: 20 मिनट तक तड़पती रही Ambulance, क्या VIP ज्यादा जरूरी?
Crime News: पत्नी की हत्या, तहखाने में लाश, फिर आत्मा के डर से कबूला जुर्म! Delhi में पति पर खौलता तेल
Cough Syrup Deaths: MP में 20 बच्चों की मौत, CM Mohan Yadav बोले- 'कल की बात आज मत लाओ'
NDA और महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेंच!
Heavy Snowfall: पहाड़ों पर 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, Patna में गर्मी का कहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Prize In Chemistry: एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
Kamala Harris attack On Trump: 'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Blast Update: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
कानपुर ब्लास्ट अपडेट: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
बॉलीवुड
अरबाज खान और शूरा खान ने अनाउंस किया बेबी गर्ल का नाम, जानें क्या हा मतलब
अरबाज खान और शूरा खान ने अनाउंस किया बेबी गर्ल का नाम, जानें क्या हा मतलब
ट्रेंडिंग
क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
क्रॉप टॉप पहने लड़की ने सिर पर रखा जाम! फिर लगाए जबरदस्त ठुमके- वीडियो देख दीवाने हो जाएंगे आप
हेल्थ
फैट लॉस ड्रग से दुबला दिखने की कोशिश कर रहे भारतीय, जानें इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक?
फैट लॉस ड्रग से दुबला दिखने की कोशिश कर रहे भारतीय, जानें इसका इस्तेमाल कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget