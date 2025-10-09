अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फ़िल्म, ‘कांतारा चैप्टर 1’ को रिलीज़ हुए एक हफ़्ते पूरा हो गया है और इस दौरान इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त परफॉर्म किया है. ऋषभ शेट्टी निर्देशित और स्टारर इस ऐतिहासिक एक्शन फ़िल्म की दीवानगी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है. इसी के साथ ये फिल्म धमाकेदार कमाई भी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने 7वें दिन कितनी की कमाई?

‘कांतारा चैप्टर 1’ का रिलीज से पहले ही काफी बज क्रिएट हो गया था. फिल दशहरा के मौके पर 2 अक्टूबर को इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. फिल्म को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से क्लैश भी करना पड़ा था. लेकिन ऋषभ शेट्टी की मूवी के आगे वरुण धवन स्टारर फिल्म काफी फीकी साबित हुई.

इधर ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के पहले ही दिन 61.85 करोड के कलेक्शन के साथ धमाकेदार शुरूआत की और साबित कर दिया कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ना केवल छप्परफाड़ कमाई करेगी बल्कि तमाम रिकॉर्ड भी अपने नाम करेगी. उम्मीद के मुताबिक ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 7 दिनों में खूब गर्दा काटा है. इसने ना केवल अपने बजट से दुगनी से भी ज्यादा कमाई कर ली है बल्कि एक हफ्ते में ही मेकर्स की तिजोरियां नोटों से भर दी है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसकी पहले दिन की कमाई 61.85 करोड़ रही. वहीं दूसरे दिन इसने 45.4 करोड़, तीसरे दिन 55 करोड़, चौथे दिन 63 करोड़, पांचवें दिन 31.5 करोड़ और छठे दिन 34.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी पहले बुधवार को 25 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘कांतारा चैप्टर 1’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब 316 करोड़ रुपये हो गई है.

कांतारा चैप्टर 1 ने तोड़ा कांतारा का रिकॉर्ड

‘कांतारा चैप्टर 1’ धुआंधार नोट छाप रही है. रिलीज के महज एक हफ्ते में भारत में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है. इसी के साथ इसने सात दिनो में 316 करोड़ का कलेक्शन कर साल 2022 में आई कांतारा के भारत के लाइफटाइम नेट कलेक्शन (309.64 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है.

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

'कांतारा चैप्टर 1' की राइटिंग और डायरेक्शन ऋषभ शेट्टी ने किया है. उन्होंने इस फिल्म में बर्मे नाम के एक आदिवासी का लीड रोल भी प्ले किया है. इस फिल्म का निर्माण विजय किरागंदूर और चालुवे गौड़ा ने होम्बले फिल्म्स के तहत किया है. फिल्म में जयराम, रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी ने भी अहम रोल प्ले किया है.