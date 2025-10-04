ऋषभ शेट्टी की कन्नड़ फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आ गई है. इस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार था. इसने जितना इंतजार कराया है वो वर्थ साबित हो रहा है. कहानी से लेकर एक्टिंग तक हर चीज में इस फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है. ये 1 नंबर कही जा रही है. 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले दिन ही अपनी कमाई से इतिहास रच दिया था और दूसरे दिन भी शानदार कमाई करके 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है.

'कांतारा चैप्टर 1' तीन दिन में ही अपना बजट पूरा कर लेगी. ये फिल्म 125 करोड़ में बनकर तैयार हुई है और अब इसे आंकड़ें को पार करने में सिर्फ एक दिन लगना है. उसके बाद ये फिल्म खूब प्रॉफिट कमाने वाली है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया है.

100 करोड़ के पार पहुंची फिल्म

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' दो दिन में ही 100 करोड़ के पार पहुंच गई है. ये इंडिया का डाटा है. फिल्म ने पहले दिन 61.85 करोड़ का कलेक्शन किया था और दूसरे दिन 43.65 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 105.5 करोड़ हो गया है.

खास बात ये है कि कन्नड़ और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इस फिल्म को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है. पहले दिन कन्नड़ में फिल्म ने 19.6 करोड़ और हिंदी में 18.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. जो किसी भी फिल्म के लिए बहुक तगड़ा नंबर है.

'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सब हुए फेल

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' के आगे सब फिल्में फेल हो गई हैं. 2 अक्टूबर को इसके साथ ही कई फिल्में रिलीज हुई थीं जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाई कर पा रही हैं. दूसरे ही दिन वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कमाई गिर गई है.

'कांतारा चैप्टर 1' को ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया है. ये फिल्म वीकेंड पर कुछ बड़ा धमाल मचाने वाली है. फैंस इस फिल्म को देखने के लिए खूब जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: SSKTK BO Day 2: दूसरे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर लुढ़की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', कलेक्शन जान लगेगा झटका