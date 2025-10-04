वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक कॉमेडी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, दशहरे पर 2 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी अभिनीत कांतारा: चैप्टर 1 के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. जहां कांतारा चैप्टर 1 देश और दुनिया भर में धूम मचा रही है तो वहीं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन दूसरे ही दिन ये बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई. चलिए जानते हैं वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म ने फ्राइडे को दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया है?

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने दूसरे दिन कितनी की कमाई?

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है और इसमें वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा ​​ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म की कमाई पर कांतारा चैप्टर 1 से क्लैश होने का असर पड़ा है लेकिन इसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ अच्छी ओपनिंग की. हालांकि, क्रिटिक्स और दर्शकों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद, दूसरे दिन, शुक्रवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने रिलीज के दूसरे दिन 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की दो दिनों की कुल कमाई अब 14.50 करोड़ रुपये हो गई है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बजट वसूलने से कितनी दूर

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कमाई पर बेशक कांतारा चैप्टर 1 से क्लैश का असर पड़ा है बावजूद इसके ये फिल्म करारे नोट छाप रही है. इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपये है और इसने दो दिन में 13 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. मेकर्स को उम्मीद है कि शनिवार और रविवार को फिल्म के कलेक्शन में तेजी आएगी और ये अपने बजट को वसूलने के करीब पहुंच जाएगी. अब देखन वाली बात होगी कि कांतारा चैप्टर 1 के आगे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.