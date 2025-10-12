'कांतारा चैप्टर 1' ने इतिहास रच दिया है. फिल्म बजट का कई गुना कमाकर हिट, सुपरहिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर का टैग अपने नाम कर लिया है. ऋशभ शेट्टी की फिल्म अब अपने दूसरे वीकेंड में गदर काट रही है.

फिल्म की कमाई में सेकेंड सैटरडे को 73.03 प्रतिशत का इजाफा हुआ. अब संडे को फिल्म की कमाई में बंपर इजाफा हुआ है. फिल्म न सिर्फ 400 करोड़ी बन चुकी है बल्कि कन्नड़ सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म के करीब भी पहुंचती दिख रही है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कांतारा चैप्टर 1' ने 8 दिनों के एक्सटेंडेड फर्स्ट वीक में 337.4 करोड़ रुपये कमाए थे. 9वें दिन कन्नड़ फिल्म का कलेक्शन 22.25 करोड़ रहा तो 10वें ही दिन करीब 73 प्रतिशत उछाल के साथ 38.5 करोड़ हो गया.

अब आज 11वें दिन रविवार की छुट्टियों का फायदा थिएटर में मौजूद सभी फिल्मों में से 'कांतारा चैप्टर 1' को सबसे ज्यादा मिलता दिख रहा है. फिल्म ने 1:05 बजे तक 8.72 करोड़ का कलेक्शन करते हुए 406.87 करोड़ बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'केजीएफ चैप्टर 2' के करीब पहुंच रही है 'कांतारा चैप्टर 1'

यश की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 1' (185.24 करोड़) का रिकॉर्ड तो 'कांतारा चैप्टर 1' पहले ही हफ्ते में तोड़ चुकी थी. अब ये इसके सेकेंड पार्ट की लाइफटाइम कलेक्शन के आधे से ज्यादा कमा चुकी है.

फिल्म की कमाई में होता इजाफा उम्मीद दिला रहा है कि ये बहुत जल्द कन्नड़ सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई वाली 'केजीएफ चैप्टर 2' (859.7 करोड़) के आसपास पहुंच सकती है.

'एनिमल', 'पठान' और 'जवान' के रिकॉर्ड भी खतरे में

रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने 553.87 करोड़, शाहरुख खान की 'पठान' ने 543.09 करोड़ और 'जवान' ने 640.25 करोड़ कमाए थे. 'कांतारा' चैप्टर 1 हर दिन दहाई का आंकड़ा पार कर रही है. इसे देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द इन फिल्मों के रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'कांतारा चैप्टर 1' को सिर्फ 125 करोड़ के बजट में होम्बले फिल्म्स ने तैयार किया है. फिल्म का डायरेक्शन 'कांतारा' (2022) को डायरेक्ट करने वाले फिल्म के लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी ने ही किया है. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म 9 दिनों में वर्ल्डवाइड 508 करोड़ कमा चुकी है.