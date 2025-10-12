'निकम्मे हैं', जब स्मृति ईरानी के सामने पड़ी सलमान खान को डांट

स्मृति ईरानी ने टीवी में पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में लीड रोल निभाया था. ये शो सुपरहिट हो गया था. अब इस शो का दूसरा सीजन आ रहा है. स्मृति के शो का ये सीजन भी काफी पसंद किया जा रहा है. उन्होंने हाल ही में बताया कि उनके पति जुबिन ईरानी ने उन्हें कई बॉलीवुड स्टार्स से इंट्रोड्यूस करवाया था.

जब सलमान खान से मिली स्मृति ईरानी

स्मृति ने एक मीटिंग भी याद की जब सलमान खान को डांट पड़ी थी. Mashable India को दिए एक इंटरव्यू में स्मृति ने सलमान खान से मुलाकात का एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने कहा, 'St Xavier's में सलमान और मेरे पति क्लासमेट थे. तो जब जुबिन सलमान से मुझे पहली बार मिलवाने लेकर गए थे तो वहां सलीम खान भी मौजूद थे. उन्होंने कहा था-तुमको मालूम है तुम्हारे मिया साहब मेरे बेटे के साथ क्या करते थे. वो मेरी कार चुराकर ले जाते थे और ड्राइव पर निकल जाते थे. निकम्मे है दोनों. मैं वहां चुपचाप खड़ी सुन रही थी. सलमान और मेरी पति नीचे गर्दन करके खड़े थे.'

इसके अलावा स्मृति ईरनी ने शाहरुख खान से मुलाकात का किस्सा भी याद किया. उन्होंने कहा, 'मैं अपने पति की वजह से ही शाहरुख खान से मिली. वो शाहरुख को जानते थे. तो मैंने उनसे शाहरुख के इंटरव्यू के लिए कहा था. उन्हें सबसे पहले मुझसे कहा था कि सुन शादी मत करना. मैं बता रहा हूं तुझे. मत करना शादी. और मैं ऐसे थी कि भाई बहुत देर हो गई है.'

स्मृति के नए शो की बात करें तो शो को एकता कपूर ही प्रोड्यू कर रही हैं. स्मृति ईरानी शो के लिए एक एपिसोड का 14 लाख रुपये फीस ले रही हैं. स्मृति ईरानी शो में तुलसी के रोल में हैं. वहीं अमर उपाध्याय मिहिर के रोल में हैं. शो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.