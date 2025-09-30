ऋषभ शेट्टी कांतारा के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छा गए थे. इसका पहला पार्ट इतना हिट हो गया था कि उसके बाद से ही लोग इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगे थे. कांतारा की हिट के बाद ही ऋषभ शेट्टी ने इसके प्रीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी थी. तभी से इसे लेकर खूब बज बना हुआ है. अब कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इसकी एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुकी है.

कांतारा चैप्टर 1 की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है और ये धड़ल्ले से कमाई कर रही है. इस फिल्म को रिलीज होने में अभी दो दिन बाकी हैं और इसने पहले ही करोड़ों में कमाई कर ली है. आइए आपक बताते हैं फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है और इसके कितने टिकट बिक चुके हैं.

एडवांस बुकिंग से कमाए करोड़ों

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 एडवांस बुकिंग से अब तक 10.9 करोड़ की कमाई कर चुकी है. इसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. फिल्म के अब तक टोटल 197830 टिकट्स बिक चुके हैं. इसमें 6846 शोज हैं. अभी फिल्म को रिलीज होने में दो दिन बचे हैं और ये शोज और कमाई दोनों ही काफी बढ़ने वाली है. कांतारा चैप्टर 1 पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने वाली है.

पहले दिन कर सकती है इतनी कमाई

कांतारा चैप्टर 1 के पहले दिन का प्रिडिक्शन बहुत अच्छा है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 20-22 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. इसे लेकर बज काफी तगड़ा है तो ये इस साल रिलीज हुई कई फिल्मों पर भारी पड़ने वाली है. खास बात ये है कि इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में और उन्होंने ही इसे डायरेक्ट किया है. उनके अलावा रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें: Avika Gor Wedding: 'स्कूटी' पर बारात लेकर पहुंचे मिलिंद चंदवानी, कुछ ही देर में सात फेरे लेंगी टीवी की 'आनंदी'