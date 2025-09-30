हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAvika Gor Wedding: 'स्कूटी' पर बारात लेकर पहुंचे मिलिंद चंदवानी, कुछ ही देर में सात फेरे लेंगी टीवी की 'आनंदी'

Avika Gor Wedding: 'स्कूटी' पर बारात लेकर पहुंचे मिलिंद चंदवानी, कुछ ही देर में सात फेरे लेंगी टीवी की 'आनंदी'

Avika Gor Wedding: अविका गौर इन दिनों मिलिंद चंदवानी के संग 'पति पत्नी और पंगा' शो में नजर आ रही हैं. शो के सेट पर ही कपल शादी के बंधन में बंधने वाला है. मिलिंद बारात लेकर निकल चुके हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Sep 2025 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की छोटी आनंदी यानी अविका गौर कुछ ही देर में अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनने वाली हैं. कपल आज यानी 30 सितंबर को सात फेरे लेने वाले हैं. एक्ट्रेस के मंगेतर मिलिंद बारात लेकर निकल चुके हैं. जी हां, छोटी आनंदी की बारात लेकर उनके दूल्हे राजा निकल चुके हैं.

सबसे मजेदार बात तो ये है कि मिलिंद किसी लग्जरी गाड़ी पर बारात लेकर नहीं आए. बल्कि, स्कूटी पर बारात लेकर एंट्री मारी है. दूल्हे के आउटफिट में मिलिंद खूब जंच रहे हैं. उन्होंने पीच कलर की शेरवानी पहन रखी है, जिसमें काफी हैंडसम लग रहे हैं.

काफी खुश दिखे मिलिंद

उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है कि वो अविका को अपनी दुल्हन के लुक में देखने के लिए कितने बेताब हैं. सोशल मीडिया पर बारात की वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि मिलिंद कितने खुश नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

साथ ही वो बारातियों के संग झूमकर डांस भी कर रहे हैं. अब दूल्हे के लुक को देखने के बाद अब हर किसी को इंतजार है अविका को दुल्हन के लुक में देखने का. बता दें अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की ये शादी रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर हो रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

इस दिन होगा टीवी पर टेलीकास्ट

इस शादी में कपल के परिवार के साथ-साथ पूरा देश शामिल होने वाला है. क्योंकि, इनकी शादी नेशनल टेलीविजन पर जो होने वाली है. अविका और मिलिंद की शादी आज यानी मंगलवार 30 सितंबर को होने जा रही है. लेकिन, टीवी पर इनकी शादी को 10 और11 अक्टूबर को टेलीकास्ट किया जाएगा.

मिलिंद और अविका की शादी को लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.बता दें अविका और मिलिंद चंदवानी के बीच 6 साल का अंतर है. अविका अब 28 साल की हैं और मिलिंद 34 साल के हो चुके हैं. जब अविका 23 साल की थीं तब उनकी पहली मुलाकात मिलिंद से हुई थी.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: 'अनुपमा' की जिंदगी में आएगा बड़ा तूफान, बन जाएगी अपनी ही 'बहू' के बच्चे की कातिल

Published at : 30 Sep 2025 12:14 PM (IST)
Tags :
Avika Gor Milind Chandwani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
विश्व
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Glottis Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Faheem Ashraf Injury Tactic: 'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
बिहार
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
विश्व
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
गाजा शांति समझौते पर ट्रंप को मिला प्रधानमंत्री मोदी का साथ, युद्ध रोकने के लिए सभी देशों से की ये बड़ी अपील
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
बॉलीवुड
फराह खान ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर कसा था तंज, अब दोनों के बीच आई दरार, उठा लिया ये कदम
दीपिका पादुकोण और फराह खान के बीच अनबन, एक दूसरे को किया अनफॉलो
जनरल नॉलेज
Romania Permanent Residency: भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
भारतीयों को रोमानिया में मिल सकता है परमानेंट घर, जानिए क्या है इसके पीछे की शर्त
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
हेल्थ
Late Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget