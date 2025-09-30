Avika Gor Wedding: 'स्कूटी' पर बारात लेकर पहुंचे मिलिंद चंदवानी, कुछ ही देर में सात फेरे लेंगी टीवी की 'आनंदी'
Avika Gor Wedding: अविका गौर इन दिनों मिलिंद चंदवानी के संग 'पति पत्नी और पंगा' शो में नजर आ रही हैं. शो के सेट पर ही कपल शादी के बंधन में बंधने वाला है. मिलिंद बारात लेकर निकल चुके हैं.
टीवी की छोटी आनंदी यानी अविका गौर कुछ ही देर में अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनने वाली हैं. कपल आज यानी 30 सितंबर को सात फेरे लेने वाले हैं. एक्ट्रेस के मंगेतर मिलिंद बारात लेकर निकल चुके हैं. जी हां, छोटी आनंदी की बारात लेकर उनके दूल्हे राजा निकल चुके हैं.
सबसे मजेदार बात तो ये है कि मिलिंद किसी लग्जरी गाड़ी पर बारात लेकर नहीं आए. बल्कि, स्कूटी पर बारात लेकर एंट्री मारी है. दूल्हे के आउटफिट में मिलिंद खूब जंच रहे हैं. उन्होंने पीच कलर की शेरवानी पहन रखी है, जिसमें काफी हैंडसम लग रहे हैं.
काफी खुश दिखे मिलिंद
उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है कि वो अविका को अपनी दुल्हन के लुक में देखने के लिए कितने बेताब हैं. सोशल मीडिया पर बारात की वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि मिलिंद कितने खुश नजर आ रहे हैं.
साथ ही वो बारातियों के संग झूमकर डांस भी कर रहे हैं. अब दूल्हे के लुक को देखने के बाद अब हर किसी को इंतजार है अविका को दुल्हन के लुक में देखने का. बता दें अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की ये शादी रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर हो रही है.
इस दिन होगा टीवी पर टेलीकास्ट
इस शादी में कपल के परिवार के साथ-साथ पूरा देश शामिल होने वाला है. क्योंकि, इनकी शादी नेशनल टेलीविजन पर जो होने वाली है. अविका और मिलिंद की शादी आज यानी मंगलवार 30 सितंबर को होने जा रही है. लेकिन, टीवी पर इनकी शादी को 10 और11 अक्टूबर को टेलीकास्ट किया जाएगा.
मिलिंद और अविका की शादी को लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.बता दें अविका और मिलिंद चंदवानी के बीच 6 साल का अंतर है. अविका अब 28 साल की हैं और मिलिंद 34 साल के हो चुके हैं. जब अविका 23 साल की थीं तब उनकी पहली मुलाकात मिलिंद से हुई थी.
