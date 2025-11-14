दुलकर सलमान और भाग्यश्री बोरसे की फिल्म 'कांथा' भी 'दे दे प्यार दे 2' को टक्कर देने के लिए 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आ चुकी है. हालांकि, फिल्म का किसी भी तरह से अजय देवगन की फिल्म से कोई कंपटीशन नहीं है.

इसकी वजह है दोनों फिल्मों की भाषा. एक ओर जहां 'दे दे प्यार दे 2' हिंदी में रिलीज हुई है. तो वहीं 'कांथा' तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई है. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर रही है.

'कांथा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दुलकर सलमान की पीरियड थ्रिलर फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 6:10 बजे तक 1.96 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'कांथा' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

कोईमोई ने ये बताते हुए कि फिल्म के मेकर्स की ओर से ऑफिशियल बजट नहीं बताया गया है, इसका बजट करीब 35-40 करोड़ बताया है. यही फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट भी है क्योंकि ये उनकी पिछली फिल्म 'लकी भास्कर' से भी कम बजट (56 करोड़) में बनाई गई है.

कम बजट होने की वजह से फिल्म अगर 60 करोड़ के ऊपर भी कमा लेती है तो आराम से इसे हिट टैग मिल जाएगा. बता दें कि आखिरी जिन दो फिल्मों में दुलकर सलमान दिखे हैं वो बड़ी हिट साबित हुई हैं.

2024 की लकी भास्कर बड़ी हिट थी. तो वहीं इसी साल आई 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' भले उनकी सोलो फिल्म नहीं थी, लेकिन उनका कैमियो दिखा था. ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी मलयालम फिल्मों में से एक बन गई. आने वाले दिनों में वो लोका यूनिवर्स की फिल्मों में भी दिखने वाले हैं.

'कांथा' के बारे में

फिल्म में दुलकर सलमान के अलावा राणा दग्गुबाती भी अहम रोल में हैं. भाग्यश्री बोरसे फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं. फिल्म एक थ्रिलर ड्रामा है जिसे सेल्वमनी सेल्वराज ने डायरेक्ट किया है.