हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'कांथा' की बिंदास कमाई जारी, दुलकर सलमान की फिल्म ओपनिंग डे पर कर रही धमाल

Box Office: 'कांथा' की बिंदास कमाई जारी, दुलकर सलमान की फिल्म ओपनिंग डे पर कर रही धमाल

Kaantha Box Office Collection Day 1: दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' भी 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आ चुकी है. यहां जानिए ये फिल्म ओपनिंग डे पर कैसी कमाई कर रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 14 Nov 2025 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

दुलकर सलमान और भाग्यश्री बोरसे की फिल्म 'कांथा' भी 'दे दे प्यार दे 2' को टक्कर देने के लिए 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आ चुकी है. हालांकि, फिल्म का किसी भी तरह से अजय देवगन की फिल्म से कोई कंपटीशन नहीं है.

इसकी वजह है दोनों फिल्मों की भाषा. एक ओर जहां 'दे दे प्यार दे 2' हिंदी में रिलीज हुई है. तो वहीं 'कांथा' तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई है. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर रही है.

'कांथा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दुलकर सलमान की पीरियड थ्रिलर फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 6:10 बजे तक 1.96 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. बता दें कि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'कांथा' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

कोईमोई ने ये बताते हुए कि फिल्म के मेकर्स की ओर से ऑफिशियल बजट नहीं बताया गया है, इसका बजट करीब 35-40 करोड़ बताया है. यही फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट भी है क्योंकि ये उनकी पिछली फिल्म 'लकी भास्कर' से भी कम बजट (56 करोड़) में बनाई गई है. 

कम बजट होने की वजह से फिल्म अगर 60 करोड़ के ऊपर भी कमा लेती है तो आराम से इसे हिट टैग मिल जाएगा. बता दें कि आखिरी जिन दो फिल्मों में दुलकर सलमान दिखे हैं वो बड़ी हिट साबित हुई हैं.

2024 की लकी भास्कर बड़ी हिट थी. तो वहीं इसी साल आई 'लोका चैप्टर 1 चंद्रा' भले उनकी सोलो फिल्म नहीं थी, लेकिन उनका कैमियो दिखा था. ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी मलयालम फिल्मों में से एक बन गई. आने वाले दिनों में वो लोका यूनिवर्स की फिल्मों में भी दिखने वाले हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Spirit Media (@thespiritmedia)

'कांथा' के बारे में

फिल्म में दुलकर सलमान के अलावा राणा दग्गुबाती भी अहम रोल में हैं. भाग्यश्री बोरसे फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं. फिल्म एक थ्रिलर ड्रामा है जिसे सेल्वमनी सेल्वराज ने डायरेक्ट किया है. 

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 14 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Tags :
DulQuer Salmaan Box Office BOX OFFICE COLLECTION Kaantha Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget