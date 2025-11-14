(Source: ECI | ABP NEWS)
Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' ओपनिंग डे पर अजय देवगन का एक रिकॉर्ड तोड़ चुकी, 2 अभी बाकी
De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 1: 'दे दे प्यार दे 2' के साथ अजय देवगन फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर चुके हैं. यहां जानिए फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.
अजय देवगन और रकुल प्रीत की मच अवेटेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाहॉल में रिलीज हो चुकी है. कुछ दिन पहले ही अजय की 'सन ऑफ सरदार 2' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी.
इसके बाद से ही उनके फैंस को उनकी किसी ऐसी फिल्म का इंतजार था जो ओपनिंग डे पर ही ताबड़तोड़ कलेक्शन करे. ऐसे में जान लेते हैं कि 'दे दे प्यार दे 2' क्या ओपनिंग डे पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर पा रही है?
'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4:05 बजे तक 2.53 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. ये आंकड़ा फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डेटा रखने वाली वेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक है और अभी शुरुआती है. इसमें बदलाव हो सकता है.
फिल्म को लेकर कोईमोई का प्रीडिक्शन था कि ये ओपनिंग डे पर 8-10 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लेगी. अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म इन आंकड़ों तक पहुंच पाती है या नहीं.
'दे दे प्यार दे 2' क्या तोड़ेगी अजय की इन फिल्मों का रिकॉर्ड?
इस साल अजय देवगन की 3 फिल्में रिलीज हुईं- आजाद, रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2. इनमें से ये आजाद का ओपनिंग डे कलेक्शन पीछे हो चुका है लेकिन अब भी रेड 2 और सन ऑफ सरदार 2 की ओपनिंग डे कमाई से फिल्म पीछे है. इन सभी फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन इस प्रकार है-
- आजाद- 1.5 करोड़
- सन ऑफ सरदार 2- 7.25 करोड़
- रेड 2- 19.25 करोड़
'दे दे प्यार दे 2' का रिव्यू और स्टारकास्ट
फिल्म में अजय देवगन, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, रकुल प्रीत और आर माधवन जैसे एक्टर्स हैं. प्यार का पंचनामा जैसी फिल्में बनाने वाले लव रंजन ने फिल्म की कहानी लिखी है और इसे अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है.
एबीपी न्यूज ने फिल्म को अपने रिव्यू में साढ़े तीन स्टार देते हुए एक सरप्राइज एंटरटेनर फिल्म बताया है. साथ ही, आर माधवन की एक्टिंग की भी खूब तारीफ की है.
