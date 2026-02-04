दृश्यम 3 के बाद नहीं आएगा चौथा पार्ट, डायरेक्टर बोले- मैं इसे अब खत्म कर रहा हूं
Drishyam 3: मोहनलाल की हिट फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा पार्ट अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाला है. इसी बीच डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने साफ कर दिया कि इसके बाद अब कोई और सीक्वल नहीं आएंगी.
मोहनलाल की पॉपुलर फिल्म दृश्यम का तीसरा पार्ट जल्दी ही सिनेमाघरों में आने वाला है. इस साल अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने पहले दो पार्ट्स की तरह ही लोगों की दिलों में जगह बनाने की तैयारी कर ली है. बॉक्स ऑफिस पर पहले दोनों पार्ट्स ने कमाल की कमाई की है और अब तीसरे पार्ट को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है. डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने साफ कर दिया कि इसी पार्ट के साथ इस फ्रेंचाइजी का सफर खत्म होगा.
अब और पार्ट नहीं आएगा
सिली मौंक मलयालम से बातचीत में जीतू जोसेफ ने कहा है, 'इस फ्रेंचाइजी का अब कोई और पार्ट नहीं आएगा. मैंने कभी सपने में भी इसकी योजना नहीं बनाई थी. लोग मुझसे इसे खत्म करने के लिए कह रहे हैं इसलिए मैं इसे अब खत्म कर रहा हूं.'
तीसरा पार्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में सिनेमाघरों में
जीतू ने बताया, 'मचअवेटेड तीसरा पार्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में रिलीज होगा.' उन्होंने फैंस से रिक्वेस्ट की कि वे अपनी उम्मीदों का बोझ लेकर फिल्म देखने न जाएं. उन्होंने कहा, 'फिल्म का मजा बिना किसी प्रेशर के ही लें तभी असली अनुभव मिलेगा.'
फिल्म ने हमेशा दी है बड़ी उम्मीदें
जीतू ने आगे कहा, 'दृश्यम फ्रेंचाइजी ने सालों से लोगों के दिलों में जगह बनाई है. लोग हर बार नई उम्मीद लेकर आते हैं. इसलिए इस फिल्म को देखें जरूर लेकिन बिना किसी भारी उम्मीद के. जल्द ही इसकी आधिकारिक रिलीज डेट भी घोषित होगी.'
मलयालम और हिंदी रिलीज
खास बात ये है कि मलयालम दृश्यम 3 और इसका हिंदी रीमेक दोनों इस साल रिलीज होंगे. दोनों के बीच लगभग 6 महीने का गैप रहेगा. मोहनलाल की फिल्म अप्रैल में आएगी जबकि अजय देवगन की हिंदी फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी. कहानी वहीं से शुरू होगी जहां दूसरे पार्ट में खत्म हुई थी. फैंस हिंदी और मलयालम दोनों फिल्मों के लिए पहले से ही एक्साइटेड हैं और उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगे.
