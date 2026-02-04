नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने दर्शकों को साल 2026 का एक बेहतरीन तोहफा दे दिया है. नेटफ्लिक्स ने फरवरी महीने के तीसरे ही दिन में नेटफ्लिक्स पर ताबड़तोड़ नई फिल्में और सीरीज की लिस्ट अनाउंस कर दी है. साल 2026 में आपके एंटरटेनमेंट का इतना सारा इंतजाम नेटफ्लिक्स ने कर दिया है कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

नेटफ्लिक्स पर पूरे साल रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में-सीरीज

नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने दर्शकों को साल 2026 का एक बेहतरीन तोहफा दे दिया है. नेटफ्लिक्स ने फरवरी महीने के तीसरे ही दिन में नेटफ्लिक्स पर ताबड़तोड़ नई फिल्में और सीरीज की लिस्ट अनाउंस कर दी है. साल 2026 में आपके एंटरटेनमेंट का इतना सारा इंतजाम नेटफ्लिक्स ने कर दिया है कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

View this post on Instagram A post shared by Netflix India (@netflix_in)

Netflix 2026 अनाउंसमेंट की लिस्ट: