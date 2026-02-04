Netflix India Release In 2026: 'इक्का' से 'मामला लीगल है 2' तक, नेटफ्लिक्स पर पूरे साल रिलीज होंगी एक से एक धांसू फिल्में- सीरीज
Netflix Upcoming Movies and Series List: नेटफ्लिक्स इंडिया ने 3 फरवरी 2026 को अपनी अपकमिंग फिल्मों और सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिया है. इसमें कोई एक या दो फिल्में नहीं बल्कि पूरी 26 फिल्में हैं.
नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने दर्शकों को साल 2026 का एक बेहतरीन तोहफा दे दिया है. नेटफ्लिक्स ने फरवरी महीने के तीसरे ही दिन में नेटफ्लिक्स पर ताबड़तोड़ नई फिल्में और सीरीज की लिस्ट अनाउंस कर दी है. साल 2026 में आपके एंटरटेनमेंट का इतना सारा इंतजाम नेटफ्लिक्स ने कर दिया है कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
नेटफ्लिक्स पर पूरे साल रिलीज होंगी कई धांसू फिल्में-सीरीज
नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने दर्शकों को साल 2026 का एक बेहतरीन तोहफा दे दिया है. नेटफ्लिक्स ने फरवरी महीने के तीसरे ही दिन में नेटफ्लिक्स पर ताबड़तोड़ नई फिल्में और सीरीज की लिस्ट अनाउंस कर दी है. साल 2026 में आपके एंटरटेनमेंट का इतना सारा इंतजाम नेटफ्लिक्स ने कर दिया है कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
View this post on Instagram
Netflix 2026 अनाउंसमेंट की लिस्ट:
- मुसाफिर कैफे
दिव्य प्रकाश दुबे की इसी नाम की किताब पर ये फिल्म बनाई गई है जो जल्दी ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. फिल्म में विक्रांत मैसी, महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं.
- हम हिंदुस्तानी
सैफ अली खान, प्रतीक गांधी, मिमी चक्रवर्ती और दीपक डोब्रियाल स्टारर ये फिल्म हिंदुस्तान के पहले इलैक्शन की कहानी है, जो नेटफ्लिक्स पर 2026 में ही रिलीज होगी.
- इक्का
सनी देओल और अक्षय खन्ना की इस फिल्म का टीजर काफी दिलचस्प है जिसे देखने में भी बड़ा मजा आने वाला है. इन दोनों की जोड़ी 29 साल बाद दोबारा स्क्रीन पर नजर आने वाली है. फिल्म में संजीदा शेख, तिलोत्तमा शोम और दिया मिर्जा भी हैं.
- फैमिली बिजनेस
अनिल कपूर और विजय वर्मा की बाप बेटे की जोड़ी इस सीरीज में देखने को मिलेगी. इसके अलावा ये मल्टीस्टारर सीरीज एक फैमिली बिजनेस की कहानी है जो दिखाती है कि परिवार ही कैसे एक दूसरे का दुश्मन बन दाता है.
- हैल बच्चों
ये सीरीज मशहूर 'फिजिक्स वाला' कोचिंग के टीचर अलख पांडे की बायोपिक है. इस सीरीज में अलख का किरदार विनीत सिंह निभा रहे हैं. इस सीरीज का इंतजार भी काफी समय से किया जा रहा था.
- कर्तव्य
सैफ अली खान, रसिका दुग्गल, संजय शुक्ला स्टारर ये फिल्म 'कर्तव्य' भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इसका एक सरप्राइजिंग कैरेक्टर एक्टर है मशहूर पत्रकार सौरभ द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में द लल्लनटॉप को अलविदा कहकर, इंडियन एक्सप्रेस का हाथ थामा है.
- गांधारी
तापसी पन्नू स्टारर ये फिल्म गांधारी एक मां की कहानी है. एक मां जो बदला लेने आई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मां किस बात का बदला ले रही है और कहानी क्या होने वाली है.
- घूसखोर पंडत
मनोज बाजपेयी स्टारर इस फिल्म का भी टीजर आज ही रिलीज किया गया है. इस फिल्म में मनोज एक बार फिर से कॉप के किरदार में नजर आने वाले हैं. फिल्म में नुसरत भरूचा, दिव्या दत्ता और किकू शारदा जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं.
- टोस्टर
राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा स्टारर 'टोस्टर' अपने साथ एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आ रही है. जिसमें अर्चना पूरन सिंह, फराह खान, अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे.
- चुम्बक
ये एक कॉलोनी में रहने वाले अलग- अलग परिवारों की कहानी है. इसका टीजर ही इतमा मजेदार और दिलचस्प है कि इसका इंतजार करना भी मुश्किल लग रहा है. इसे 'खिचड़ी' और 'साराभाई वर्सेज साराभाई' के मेकर जेडी मजीठिया ने बनाया है.
- ये दिल सुन रहा है
इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा डीटेल अभी नदी नहीं गई है, ऐसे में इसकी कहानी और प्लॉट क्या होगा इस बारे में बता पाना मुश्किल है. लेकिन नाम से जाहिर होता है कि ये दिल टूटने या बदले की कहानी हो सकती है.
- देसी ब्लिंग
ये सीरीज कुछ- कुछ पैसा, प्यार, पागलपन और थोड़ा मसाला के तड़के वाली है. इसमें कुछ रिच और सक्सेसफुल लोग अपनी लग्जरी लाइप की झलक दिखाने वाले हैं. सीरीज में तेजस्वी प्रकाश और करण कपंद्रा भी नजर आ रहे हैं. ये एक रिएलिटी शो की तरह है.
- एक्यूज्ड
कोंकणा सेन शर्मा और 'लापता लेडीज' फेम प्रतिभा रांटा स्टारर ये सीरीज एक गायनेकोलॉजिस्ट की कहानी है, जिसकी सालों से बनी बनाई इज्जत पर बन आती है.
- मां बहन
माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धारणा स्टारर ये फिल्म भी बड़ी ही मजेदार नजर आ रही है. जिसमें माधुरी दीक्षित तृप्ति और धारणा की मां के किरदार में हैं. माधुरी फिल्म में काफी अलग और मजेदार अंदाज में हैं.
- तलाश:ए मदर्स सर्च
परिणीति चोपड़ा स्टारर ये फिल्म एक मां के अपनी बेटी को ढूंढने की कहानीहै. फिल्म में ताहिर राज भसीन, अनुप सोनी, जैनिफर विंगेट और सोनी राजदान भी नडर आ रहे हैं. ये एक थ्रिलर फिल्म है और परिणीति के मां बनने के बाद पहली बार वो बिग स्क्रीन पर नडर आ रही हैं.
- ऑपरेशन सफेद सागर
ये कारगिल के युद्ध के दौरान की एक ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें सिद्धार्थ, जिम्मी शेरगिल, अभय वर्मा, मिहिर अहूजा जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.
इन सीरीज के आ रहे अगले सीजन
- मामला लीगल है 2
रवि किशन इस बार इस सीरीज में वकील नहीं बल्कि जज के रूप में नजर आने वाला है. इस बार सीरीज और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है. पुरानी कास्ट के साथ ही कुछ नए चेहरे भी अब इसमें जुड़ गए हैं.
- लस्ट स्टोरीज 3
'लस्ट स्टोरीज' के पहले और दूसरे सीजन की सक्सेस के बाद अब इसका तीसरा सीजन भी रिलीज के लिए तैयार है. इस बार इसमें जो कहानियां दिखाई जाने वाली हैं उनका निर्देशन किरण राव, शकुन बत्रा, विशाल भरद्वाज और विक्रमादित्य मोटवाने कर रहे हैं.
- मिसमैच्ड फाइनल सीजन
ऋषि और डिंपल की ये लव स्टोरी बहुत पसंद की गई थी. इस सीरीज के अब तक चार सीजव आ चुके हैं. अब फाइनली इसका आखिरी सीजन आ रहा है जो इस कपल की लवस्टोरी के आखिरी फेज को दखाने वाला है. सीरीज में प्राजक्ता कोहली और रोहित सराफ लीड किरदार में हैं.
- ढिंढोरा 2
भुवन बाम स्टारर 'ढिंढोरा' का दूसरा सीजन भी नेटफ्लिक्स पर इसी सा रिलीज होगा. जिसका अनाउंसमेंट खुद भुवन ने अपने टीटूमामा वाले किरदार के साथ किया है.
- लॉकअप 2
बालाजी टेलीफिल्म का रियलिटी शो लॉकअप का दूसरा सीजन भी इस बार नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाला है. इसके पहले सीजन को कंगना रनौत से होस्ट किया था, इस बार ये कौन होस्ट करेगा इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL