हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJana Nayagan Final Trailer: थलापति विजय की फिल्म का फाइनल ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज, जान लीजिए टाइमिंग

Jana Nayagan Final Trailer: थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन का इंतजार फैंस कर रहे हैं. ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इसका फाइनल ट्रेलर जल्द ही रिलीज होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 02 Jan 2026 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

थलापति विजय की जन नायकन का इंतजार अब बस कुछ ही दिनों का बचा है. ये फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर लोगों काफी एक्साइटमेंट हैं. थलापति विजय की आखिरी फिल्म है इस वजह से फैंस का इमोशनल भी हो रहे हैं.थलापति विजय ने अब फैंस को एक सरप्राइज देने का प्लान किया है. वो फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज करने जा रहे हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद पोस्टर शेयर करके दी है.

विजय ने जो पोस्टर शेयर किया है उसमें वो हाथ में बंदूक दिख रहे है और वह गुस्से में देख रहे हैं. बॉबी देओल और मामिथा बैजू भी पोस्टर में मौजूद हैं. इस पोस्टर को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. हर कोई इसकी खूब तारीफ कर रहा है.

कब और कितने बजे होगा रिलीज
थलापति विजय ने नए पोस्टर के साथ ट्रेलर की तारीख और टाइमिंग दोनों की ही जानकारी दे दी है. फिल्म का फाइनल ट्रेलर 3 जनवरी को शाम 6:45 बजे रिलीज होने वाला है. फिल्म का ट्रेलर तमिल, तेलुगू और हिंदी में रिलीज होगा. मेकर्स ने नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-  जन नायकन का ट्रेलर तमिल, तेलुगू और हिंदी में 3 जनवरी शाम को रिलीज होगा.

जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि जना नायकन थलपति विजय की आखिरी फिल्म है. एक्टर ने खुद मलेशिया में ऑडियो लॉन्च पर सिनेमा से रिटायरमेंट की घोषणा की थी. फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है. 9 जनवरी, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली यह पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म पिछले सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है.

 
 
 
 
 
अपनी ओरिजिनल भाषा के अलावा, यह फिल्म उसी दिन डब तेलुगु और हिंदी ऑडियो में भी रिलीज होगी. लियो और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की तरह जन नायकन हिंदी में मल्टीप्लेक्स चेन में भी रिलीज होगी. जन नायकन का क्लैश प्रभास की द राजा साब से होने वाला है.

Published at : 02 Jan 2026 08:31 AM (IST)
Thalapathy Vijay Jana Nayagan Jana Nayagan Trailer
