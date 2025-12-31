थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को पैन इंडिया में रिलीज किया जाएगा. फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर फैंस के बीच तगड़ा बज है. हिंदी भाषा में फिल्म को 'जन नेता' के नाम से रिलीज किया जाएगा. बता दें, थलपति विजय की इस फिल्म में बॉबी देओल को बतौर ग्रे शेड किरदार देखा जाएगा. अब रिलीज से पहले ही फिल्म के डायरेक्टर ने बॉबी देओल की तारीफों के पुल बांध दिए.

थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म 'जन नेता' को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है. इस अपकमिंग पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा में थलपति विजय को बॉबी देओल का सामना करना पड़ेगा. फिल्म कई दिनों से चर्चा में है अब डायरेक्टर एच विनोद के बयान ने फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है. आनंद विकटन के साथ अपनी खास बातचीत में एच विनोद ने बॉबी देओल को एक्शन-हीरो मैटेरियल बताया है.

'वो एक प्योर एक्शन हीरो मैटेरियल हैं...'

एच विनोद का मानना है कि हिंदी सिनेमा ने बॉबी देओल को कम आंका है. फिल्म मेकर का कहना था कि अगर वो हिंदी फिल्म बनाते हैं तो वो एक एक्शन प्रोजेक्ट पर बॉबी देओल के साथ कोलैबोरेट करना पसंद करेंगे. एच विनोद ने कहा- 'मुझे नहीं पता कि हिंदी सिनेमा ने बॉबी देओल को इतने लंबे समय तक कैसे गुमनाम रहने दिया. क्योंकि वो एक प्योर एक्शन हीरो मैटेरियल हैं. कुछ कैरेक्टर्स को लिखते समय हम अक्सर सोचते हैं कि स्क्रीन पर वो कैसे दिखेंगे. लेकिन इस भूमिका में उन्होंने मेरी कल्पना से भी बेहतर परफॉर्म किया.'

एच विनोद ने बॉबी देओल की तारीफ करते हुए आगे कहा- 'बॉबी स्वाभाविक रूप से शांत हैं लेकिन स्क्रीन पर वो बड़ा स्कोर करते हैं और एक मजबूत इफेक्ट छोड़ जाते हैं. मुझे उनके साथ काम करना बहुत पसंद आया.'

थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नेता' के बारे में

साउथ के मशहूर एक्टर थलपति विजय अब अपने एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट लेने का प्लान बना चुके हैं. 'जन नेता' उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है. चूंकि ये फैंस के फेवरेट थलपति विजय की आखिरी मूवी है इस वजह से ऑडियंस के इमोशंस भी इस पॉलिटिकल ड्रामा से जुड़े हैं और दर्शक बेसब्री से फिल्म के इंतजार में हैं. बता दें, इस पॉलिटिकल एक्शन फिल्म में थलपति विजय और बॉबी देओल के अलावा ममिता बैजू, प्रियामणि, प्रकाश राज, नारायण, पूजा हेगड़े, गौतम वासुदेव मेनन समेत कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. फिल्म के लेखक और डायरेक्टर एच विनोद हैं. 'जन नेता' थिएटर्स में 9 जनवरी को रिलीज होगी.