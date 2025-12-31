हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'रामायण' के लक्ष्मण ने 2025 को बाताया 'हादसों का साल', साल के आखिरी दिन याद किए दर्दनाक हादसे

Sunil Lahri Video: सभी लोग नए साल के लिए बेहद एक्साइटेड हैं, और अपने-अपने अंदाज में वेलकम करने के लिए तैयार हैं.वहीं 'रामायण' में लक्ष्मण एक वीडियो शेयर कर साल 2025 को हादसों का साल बताया.

31 Dec 2025 03:30 PM (IST)
साल के आखिरी दिन सभी नए साल के जश्न में डूबे हैं और आने वाले साल का वेलकम करने के लिए तैयार हैं. वहीं रामानंद सागर की 'रामायण' में लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले सुनील लहरी ने साल 2025 को हादसों का साल बताया और बीते साल घटी सभी बुरी घटनाओं को याद किया.

सुनील लहरी ने याद किए बुरे हादसों 
'रामायण' में लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले सुनील लहरी ने नए साल की शुरुआत से पहले एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में सुनील कहते हैं कि 'साल की शुरुआत महाकुंभ भगदड़ से हुई, फिर फरवरी में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, उसके बाद पहलगाम हमला हुआ, फिर बादल का फटना, अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश, देवभूमि में बर्फ का गिरना, बाढ़ आना, वैष्णो देवी में भूस्खलन और फिर कई बड़ी हस्तियों का निधन. इस बार क्या बुरा नहीं हुआ? लेकिन अब साल 2026 आने वाला है और मैं सभी के लिए यहीं दुआ करता हूं कि सबका जीवन सुखमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और किसी पर कोई दुख न आए.

 
 
 
 
 
सुनील लहरी ने जिन हादसों का जिक्र किया है, उन सभी हादसों ने देश को हिलाकर रख दिया था. रामायण में लक्ष्मण ने लिखा, '2025 का आखिरी दिन, पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि ये साल ट्रेजडी और हादसों से भरा था.' उन्होंने अपने वीडियो के जरिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए आगे कहा, 'भगवान से प्रार्थना है 2026 सभी के लिए सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए.'

सोशल मीडिया पर है काफी एक्टिव
बता दें कि सुनील लहरी छोटे पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ 'रामायण' के किस्से शेयर करते हैं. वे हमेशा 'रामायण' से जुड़े ऐसा किस्सा उजागर करते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता. उन्होंने हाल ही में केवट वाले सीन के बारे में बताया था कि 50 डिग्री के तापमान में भी कैसे नंगे पांव जमीन पर चले थे और पैरों में छाले पड़ गए थे. शूटिंग जंगल में शूट की गई थी और वहां शौचालय की भी सुविधा मौजूद नहीं थी, लेकिन सभी ने चुनौतियों का सामना करते हुए 'रामायण' को सफल तरीके से शूट किया.

31 Dec 2025 03:30 PM (IST)
RAMAYAN Sunil Lahri
