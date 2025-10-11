इस समय सिनेमाघरों में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्में मौजूद है. हालांकि ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. इस फिल्म के आगे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी हो या दे कॉल हिम ओजी हो, सभी की हालत खराब है. चलिए यहां जानते हैं शुक्रवार, 10 अक्टूबर को इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.

‘कांतारा चैप्टर 1’ ने दूसरे शुक्रवार कितना किया कलेक्शन?

ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्क रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी के साथ ये खूब कमाई कर रही है. बता दें कि ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने एक हफ्ते में 334.94 करोड़ रुपये कमा हैं.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 22 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘कांतारा चैप्टर 1’की 9 दिनों की कुल कमाई अब 359.40 करोड़ रुपये हो गई है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने दूसरे शुक्रवार कितना किया कलेक्शन?

2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस पर ठंडा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ का कारोबार किया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 2 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘कांतारा चैप्टर 1’की 9 दिनों का कुल कलेक्शन अब 43.10 करोड़ रुपये हो गया है.

'दे कॉल हिम ओजी' ने तीसरे शुक्रवार कितना किया कलेक्शन?

साउथ एक्टर पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने यूं तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन दूसरे हफ्ते से इसकी कमाई में भारी गिरावट देखी जा रही है. वहीं पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 169.3 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में 'दे कॉल हिम ओजी' ने 18.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज के 16वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 72 लाख कमाए हैं.

इसी के साथ 'दे कॉल हिम ओजी' का 16 दिनों का कुल कलेक्शन 188.52 करोड़ रुपये हो गया है.

जॉली एलएलबी 3 ने चौथे शुक्रवार कितना किया कलेक्शन?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी 3' शुरुआत में बहुत बड़ी हिट रही थी. अब इसकी कमाई में गिरावट शुरू हो गई है. बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपये (करीब 12 लाख डॉलर) से शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने पहले हफ्ते 74 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 29 करोड़ रुपये रही थी. वहीं तीसरे हफ्ते में इसने 7.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.