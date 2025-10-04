हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'ओजी' इमरान हाशमी बने सबसे ज्यादा कमाई वाले स्टार, सिर्फ इन 3 से रह गए पीछे

They Call Him OG Box Office Collection Day 10: इमरान हाशमी 'दे कॉल हिम ओजी' करके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड स्टार्स में से एक बन चुके हैं. यकीन न हो तो आज का डेटा देख लीजिए.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 04 Oct 2025 09:35 PM (IST)
इमरान हाशमी के लिए साल 2025 का दूसरा हाफ काफी उम्दा जा रहा है. एक्टर के लिए 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में आर्यन खान ने पूरी तरह से एक एपीसोड डेडिकेट कर दिया तो चारों तरफ उनकी ही चर्चा होने लगी.

इसके अलावा, उन्होंने पिछले दो दशक से ज्यादा के करियर में इसी साल पहली बार साउथ फिल्मों की ओर रुख किया. तेलुगु फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' में पवन कल्याण के सामने आकर उन्होंने खूब वाहवाही लूटी. ये उनके करियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म बन गई. फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन हो चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'दे कॉल हिम ओजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की इस फिल्म ने पेड प्रिव्यू मिलाकर 8 दिनों के पहले एक्सटेंडेड वीक में 169.3 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया था. 9वें दिन फिल्म की कमाई 4.75 करोड़ रही. 

तो वहीं सैक्निल्क के मुताबिक, 10वें दिन 9:35 बजे तक फिल्म 2.99 करोड़ रुपये का बिजनेस करते हुए टोटल 177.04 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. अभी इनमें बदलाव हो सकता है.

'दे कॉल हिम ओजी' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक, इमरान हाशमी की फिल्म को 250 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 9 दिनों में 272 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करते हुए अपना पूरा बजट निकाल लिया है.

'दे कॉल हिम ओजी' के नाम हुए ये बड़े रिकॉर्ड

  • टॉलीवुड की 'संक्रांतिकी वस्तुनम' इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली तमिल फिल्म है जिसने इंडिया में 186.7 करोड़ रुपये कमाए हैं. 'ओजी' इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई वाली तेलुगु फिल्म बन गई है और अब बहुत जल्द इसे भी पीछे करने वाली है.
  • हालांकि, 'ओजी' ने 'संक्रांतिकी वस्तुनम' के वर्ल्डवाइड कमाई के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई वाली 2025 की फिल्म बन गई है. बता दें 'संक्रांतिकी वस्तुनम' ने वर्ल्डवाइड 255.2 करोड़ का बिजनेस किया था.
  • इसके अलावा, सबसे खास रिकॉर्ड इमरान हाशमी के नाम हुआ है. दरअसल इस साल इमरान हाशमी की ये फिल्म बॉलीवुड की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में से ऋतिक रोशन 'वॉर 2' (177.59 करोड़) से लेकर अजय देवगन की 'रेड 2' (173.44 करोड़), 'सितारे जमीन पर' (166.19 करोड़) और सलमान खान की 'सिकंदर' से कहीं ज्यादा कमाई कर ली है.
  • इमरान हाशमी की इस फिल्म से ज्यादा सिर्फ 3 बॉलीवुड फिल्मों ने कमाया है. पहली है विक्की कौशल की 'छावा' (585.7 करोड़), दूसरी अहान पांडे की 'सैयारा' (329.69 करोड़) और तीसरी अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5' (183.38 करोड़).
 
 
 
 
 
About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 04 Oct 2025 09:35 PM (IST)
Emraan Hashmi Pawan Kalyan They Call HIM OG Box Office Collection
