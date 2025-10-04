इस साल अब तक जहां बॉलीवुड की कई फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं तो वहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने भी हिंदी सिनेमा को इस मामले में कांटे की टक्कर दी है. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने 2025 में अब तक कई हिट फिल्मों को देखा. लेकिन आज हम आपको उन्हीं चुनिंदा फिल्मों की लिस्ट बताएंगे जिन्होंने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है.

2025 की टॉप 5 बेस्ट फिल्में

इस रिलीज हुई इन फिल्मों को आईएमडीबी ने रेटिंग देते हुए टॉप 5 की लिस्ट में शामिल किया है. हैरानी की बात तो ये है कि इसमें हिंदी सिनेमा के एक भी बड़े एक्टर की फिल्म का नाम शामिल नहीं है. आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक आइए जानते हैं किन फिल्मों ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है.

1. सैयारा

मोहित सूरी की इस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा को दुनियाभर से बहुत प्यार मिला है. फिल्म की कहानी, किरदार और म्यूजिक सभी के दर्शकों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है. अनीत पड्डा और अहान पांडे ने स्क्रीन पर अपना ऐसा जलवा बिखेरा कि सभी को उन्होंने अपना बना लिया. आईएमडीबी ने इस फिल्म को 7.1 की रेटिंग दी है. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आप मोहित सूरी की इस मास्टपीस को जरूर एंजॉय करें.



2. छावा

विक्की कौशल और रश्मिका मंदना स्टारर ये फिल्म 2025 के शुरुआत में रिलीज हुई थी. रिलीज के पहले ही इसको लेकर काफी बज देखा गया था. बड़े पर्दे पर जब विक्की कौशल को लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए. आईएमडीबी ने इस फिल्म को 7.3 की रेटिंग दी है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.



3. महावतार नरसिम्हा

लिस्ट के अगले नंबर पर अश्विन कुमार की फिल्म है. भक्त प्रह्लाद और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी को पहली बार किसी फिल्ममेकर ने पर्दे पर दर्शाया है. इसके विजुअल्स, बैकग्रांउड म्यूजिक और डायलॉग इतने दमदार थे कि लोगों ने थिएटर्स में ही जयकारे लगाना शुरू कर दिया था. 9.1 आईएमबीडी रेटिंग वाली इस फिल्म को भी आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करें.



4. ड्रैगन

कायडु लोहार और अनुपमा परमेश्वरम की ये फिल्म 21 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने बंपर कमाई की थी. फिल्म की कहानी शुरुआत से ही आपको बांधे रखेगी. नेटफ्लिक्स पर आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं. वहीं आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस तमिल फिल्म को 7.9 स्टार्स मिले हैं.



5. कुली

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के थलाइवा यानी रजनीकांत की फिल्म भी इस लिस्ट का हिस्सा है. फिल्म को लेकर जितना बज था इस मूवी ने उतना ही दर्शकों को इंप्रेस भी किया. कलेक्शन की बात करें तो रजनीकांत स्टारर इस फिल्म ने अपने खाते में ठीकठाक पैसे जमा कर ही लिए थे. आईएमडीबी पर इसे 6.4 की रेटिंग मिली है. अगर आपने इस फिल्म को थिएटर्स में मिस कर दिया तो प्राइम वीडियो पर जरूर देखें.

