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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'राका के विजुअल्स अवतार से भी बेहतर', अल्लू अर्जुन की फिल्म को लेकर सिबी का बड़ा दावा

'राका के विजुअल्स अवतार से भी बेहतर', अल्लू अर्जुन की फिल्म को लेकर सिबी का बड़ा दावा

अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म 'राका' रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है. फिल्म के विजुअल्स को लेकर सिबी चक्रवर्ती ने 'राका' की तुलना जेम्स कैमरून की 'अवतार' से कर दी है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 03:52 PM (IST)
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जेम्स कैमरून की 'अवतार' को अब तक की सबसे शानदार विजुअली फिल्मों में गिना जाता है. वहीं हाल ही में फिल्ममेकर सिबी चक्रवर्ती ने एटली की अपकमिंग फिल्म 'राका' की तुलना 'अवतार' से करते हुए फिल्म के विजुअल्स को लेकर बड़ा दावा किया. चेन्नई में विजय सेतुपति की अपकमिंग तमिल फिल्म 'बाथा' के ऑडियो लॉन्च के दौरान कई तमिल फिल्ममेकर्स स्टेज पर पहुंचे. इसी दौरान सिबी चक्रवर्ती ने एटली की जमकर तारीफ भी की.

''राका' के विजुअल्स 'अवतार' से भी बेहतर'
सिबी चक्रवर्ती ने स्टेज पर पहुंचकर एटली की अपकमिंग फिल्म 'राका' के बारे में बात की. उन्होंने फिल्म के विजुअल्स की जमकर तारीफ की. सिबी ने कहा, 'मैंने उनकी फिल्मों के विजुअल्स देखे हैं, उन्होंने मुझे दिखाए थे. सर, मुझे नहीं लगता कि 'अवतार' में भी ऐसे विजुअल्स हैं. तीन दिन में हर कोई देखेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं. विजुअल्स शानदार थे.'

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सिबी चक्रवर्ती ने की एटली की तारीफ
इसके बाद सिबी चक्रवर्ती ने एटली की तुलना एसएस राजामौली से करते हुए उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, 'मैं एक और बात कहना चाहता हूं. जिस तरह राजामौली सर भारतीय सिनेमा को अगले स्तर तक ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एटली सर भी भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाएंगे. मुझे गर्व है कि मैं आपका स्टूडेंट हूं.'

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रजनीकांत की फिल्म मिस करने पर कही बात
सिबी चक्रवर्ती को पहले रजनीकांत की अगली फिल्म के लिए सुंदर सी की जगह चुने जाने की खबर सामने आई थी. हालांकि, जून में ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि फिल्म का निर्देशन अश्वथ मारिमुथु करेंगे और इसका नाम 'धर्मन' होगा.

रजनीकांत ने ये भी बताया था कि सिबी ने उन्हें एक फिल्म की कहानी सुनाई थी, जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर बेस्ड थी. इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान और रूस में होनी थी. हालांकि, सिबी ने इसे आगे नहीं बढ़ाया.

इवेंट के दौरान सिबी चक्रवर्ती ने रजनीकांत के साथ उनकी फिल्म आगे न बढ़ पाने को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'एटली सर सिर्फ मेरे टीचर ही नहीं, बल्कि मेरे मेंटर भी हैं. हर कोई जानता है कि रजनीकांत सर के साथ मेरी फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई थी. मेरे लिए ये बहुत दुखद था. उसी समय मुझे एटली सर का फोन आया. उन्होंने मुझसे कहा, 'तुम ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर हो. निराश मत हो.' सर, आपकी इन बातों ने मुझे दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी. मैं अपनी अगली फिल्म से आपको गर्व महसूस करवाऊंगा.'

'राका' के बारे में
बता दें, 'राका' का निर्देशन एटली कर रहे हैं और फिल्म को सन पिक्चर्स के कलानिधि मारन प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म के 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 19 Sep 2026 03:52 PM (IST)
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