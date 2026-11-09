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जापान वेकेशन पर एक-दूजे के प्यार में डूबे दिखे विजय-रश्मिका, फैमिली संग मनाई दिवाली
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद के अपने घर से दूर जापान में पहली दिवाली सेलिब्रेट की. इस दौरान कपल अपनी फैमिली संग सुकून के पल बिताते हुए नजर आया.
जापान से विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. दोनों यहां अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं. दिवाली के मौके पर रश्मिका ने फैंस के साथ इस ट्रिप की झलकियां शेयर कीं और सभी को त्योहार की बधाई दी. तस्वीरों में विजय और रश्मिका एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 03:39 PM (IST)
Tags :Vijay Deverakonda
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