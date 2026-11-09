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जापान वेकेशन पर एक-दूजे के प्यार में डूबे दिखे विजय-रश्मिका, फैमिली संग मनाई दिवाली

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद के अपने घर से दूर जापान में पहली दिवाली सेलिब्रेट की. इस दौरान कपल अपनी फैमिली संग सुकून के पल बिताते हुए नजर आया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 09 Nov 2026 03:39 PM (IST)
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद के अपने घर से दूर जापान में पहली दिवाली सेलिब्रेट की. इस दौरान कपल अपनी फैमिली संग सुकून के पल बिताते हुए नजर आया.

जापान से विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. दोनों यहां अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं. दिवाली के मौके पर रश्मिका ने फैंस के साथ इस ट्रिप की झलकियां शेयर कीं और सभी को त्योहार की बधाई दी. तस्वीरों में विजय और रश्मिका एक-दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं.

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पसंदीदा कपल्स में से एक रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों जापान में फैमिली वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं.
पसंदीदा कपल्स में से एक रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों जापान में फैमिली वेकेशन एन्जॉय कर रहे हैं.
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दोनों ने अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल से ब्रेक लेकर परिवार के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने का फैसला किया.
दोनों ने अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल से ब्रेक लेकर परिवार के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने का फैसला किया.
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एक्ट्रेस ने इस फैमिली वेकेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें कपल का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है.
एक्ट्रेस ने इस फैमिली वेकेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें कपल का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है.
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एक फोटो में विजय देवरकोंडा अपने माता-पिता संग नजर आ रहे हैं. वहीं इस वेकेशन पर उनके भाई और एक्टर आनंद देवराकोंडा भी मौजूद रहे.
एक फोटो में विजय देवरकोंडा अपने माता-पिता संग नजर आ रहे हैं. वहीं इस वेकेशन पर उनके भाई और एक्टर आनंद देवराकोंडा भी मौजूद रहे.
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दूसरी फोटो में विजय, रश्मिका को किस करते नजर आ रहे हैं. कपल की इस प्यारी तस्वीर ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.
दूसरी फोटो में विजय, रश्मिका को किस करते नजर आ रहे हैं. कपल की इस प्यारी तस्वीर ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.
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दिवाली के मौके पर रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और चाहने वालों को त्योहार की शुभकामनाएं भी दीं.
दिवाली के मौके पर रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और चाहने वालों को त्योहार की शुभकामनाएं भी दीं.
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पोस्ट में उन्होंने कहा, 'मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी हमेशा खुश, स्वस्थ रहें. आपकी हर इच्छा पूरी हो. आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं.'
पोस्ट में उन्होंने कहा, 'मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी हमेशा खुश, स्वस्थ रहें. आपकी हर इच्छा पूरी हो. आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं.'
Published at : 09 Nov 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda

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