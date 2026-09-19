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फेस्टिव सीजन में लगना है ट्रेंडी और एलीगेंट, मौनी रॉय के इस लुक से लें इंस्पिरेशन
मौनी रॉय ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो साड़ी पहने ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है. आप भी इससे इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
फेस्टिव सीजन शुरू होते ही हर कोई अपने लुक को लेकर एक्साइटेड रहता है. अगर आप भी इस बार कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं, जिसमें ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश और एलीगेंट टच भी नजर आए, तो मौनी रॉय का ये साड़ी लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
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Published at : 19 Sep 2026 01:09 PM (IST)
Tags :Mouni Roy
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