फेस्टिव सीजन में लगना है ट्रेंडी और एलीगेंट, मौनी रॉय के इस लुक से लें इंस्पिरेशन

मौनी की साड़ी पर किया गया गोल्डन वर्क पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को खूबसूरत तरीके से कंप्लीट कर रहा है.