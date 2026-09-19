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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफेस्टिव सीजन में लगना है ट्रेंडी और एलीगेंट, मौनी रॉय के इस लुक से लें इंस्पिरेशन

फेस्टिव सीजन में लगना है ट्रेंडी और एलीगेंट, मौनी रॉय के इस लुक से लें इंस्पिरेशन

मौनी रॉय ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो साड़ी पहने ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है. आप भी इससे इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 19 Sep 2026 01:09 PM (IST)
मौनी रॉय ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो साड़ी पहने ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है. आप भी इससे इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

फेस्टिव सीजन शुरू होते ही हर कोई अपने लुक को लेकर एक्साइटेड रहता है. अगर आप भी इस बार कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं, जिसमें ट्रेडिशनल के साथ स्टाइलिश और एलीगेंट टच भी नजर आए, तो मौनी रॉय का ये साड़ी लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.

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मौनी रॉय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है.
मौनी रॉय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है.
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तस्वीरों में मौनी रॉय बेबी पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने साड़ी को गुजराती स्टाइल में ड्रेप किया है, जो उनके लुक को और भी खास बना रहा है.
तस्वीरों में मौनी रॉय बेबी पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने साड़ी को गुजराती स्टाइल में ड्रेप किया है, जो उनके लुक को और भी खास बना रहा है.
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मौनी की साड़ी पर किया गया गोल्डन वर्क पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को खूबसूरत तरीके से कंप्लीट कर रहा है.
मौनी की साड़ी पर किया गया गोल्डन वर्क पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को खूबसूरत तरीके से कंप्लीट कर रहा है.
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एक्सेसरीज की बात करें तो मौनी ने गोल्डन मांगटीका और नोज पिन पहनी है. इन दोनों एक्सेसरीज ने उनके लुक को और भी खूबसूरत बना दिया है और उनका ट्रेडिशनल अंदाज देखने लायक है.
एक्सेसरीज की बात करें तो मौनी ने गोल्डन मांगटीका और नोज पिन पहनी है. इन दोनों एक्सेसरीज ने उनके लुक को और भी खूबसूरत बना दिया है और उनका ट्रेडिशनल अंदाज देखने लायक है.
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मेकअप की बात करें तो मौनी ने इसे काफी सटल रखा है. वहीं, बालों में उन्होंने मेसी ब्रेड्स बनाई हैं, जो उनके पूरे लुक को सिंपल और एलीगेंट टच दे रही हैं.
मेकअप की बात करें तो मौनी ने इसे काफी सटल रखा है. वहीं, बालों में उन्होंने मेसी ब्रेड्स बनाई हैं, जो उनके पूरे लुक को सिंपल और एलीगेंट टच दे रही हैं.
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मौनी रॉय का ये पूरा लुक नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट है.
मौनी रॉय का ये पूरा लुक नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट है.
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आप भी इस तरह के लुक को रीक्रिएट करके फेस्टिवल में सबसे अलग नजर आ सकती हैं.
आप भी इस तरह के लुक को रीक्रिएट करके फेस्टिवल में सबसे अलग नजर आ सकती हैं.
Published at : 19 Sep 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Mouni Roy

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