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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का कहर, बनी रणबीर कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 'धुरंधर 2' को भी चटाई धूल

'रामायण' का कहर, बनी रणबीर कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 'धुरंधर 2' को भी चटाई धूल

Ramayana Box Office Collection Day 8: 'रामायण' छप्परफाड़ कमाई करने के साथ ही नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. वहीं 8वें दिन ये रणबीर कपूर की भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 10:08 AM (IST)
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रणबीर कपूर स्टारर और नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म का 8 दिनों का लंबा ओपनिंग वीक शानदार रहा है, दूसरे गुरुवार यानी 8वें दिन भी, यह बड़ी फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े से नीचे नहीं गिरी और इसकी कमाई शानदार रही. इसी के साथ ये रणबीर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन गई है. 

'रामायण'ने 8वें दिन कितना किया कलेक्शन? 
'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. हालांकि दिवाली का त्योहार खत्म हो गया है, लेकिन कुछ राज्यों में छुट्टियां अभी भी जारी है,जिससे फिल्म को काफी फायदा मिल रहा है.फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 8वें दि भारत में 53.50 करोड़ की नेट कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 8 दिनों की नेट काई अब 564.60 करोड़ रुपये हो गई है. 

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'रामायण' ने 'धुरंधर 2' को दी मात
बता दें कि 'रामायण'ने 8वें दिन 53.50 करोड़ की कमाई कर रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2' के दूसरे गुरुवार के 53 करोड़ के कलेक्शनको पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ 'रामायण'ने भारत में बॉलीवुड का सबसे बड़ा दूसरा गुरुवार दर्ज किया है. 

'रामायण' बनी रणबीर कपूर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
रिलीज के 8 दिनों में 564.60 करोड़ की कमाई के साथ  'रामायण' भारत में रणबीर कपूर की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई है. इसने 'एनिमल' (554 करोड़) को पीछे छोड़कर टॉप पोजिशन पर कब्जा किया है. फिल्म की रफ्तार को देखते हुए, अब यह कहा जा सकता है कि रणबीर भारत में अपनी पहली 1000 करोड़ (नेट) कमाने वाली फिल्म देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

भारत में रणबीर कपूर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में

  • रामायण – 564.60 करोड़* (8 दिन)
  • एनिमल – 554 करोड़
  • संजू – 341.22 करोड़
  • ब्रह्मास्त्र – 268 करोड़
  • ये जवानी है दीवानी – 190.03 करोड़
  • तू झूठी मैं मक्कार – 146 करोड़
  • ऐ दिल है मुश्किल – 112.5 करोड़
  • बर्फी – 112.15 करोड़
  • राजनीति – 93.66 करोड़
  • तमाशा – 67.26 करोड़

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramayana
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